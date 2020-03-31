Источник материала: ОНТ

В Полоцке у двух братьев нашли боевое оружие: ружье, револьвер, патроны и металлические ежи для принудительной остановки транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.





Спецоперацию по задержанию мужчин провели 27 марта сотрудники седьмого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН.





В квартире одного из 34-летних братьев и их даче правоохранители нашли обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер типа «Наган» и 95 патронов к нему. Арсенал оказался боевым.





Во время осмотра дома также были обнаружены и изъяты 58 самодельных металлических ежей для принудительной остановки транспортных средств, которые планировалось использовать для преступной деятельности.

Ранее в России один из мужчин был судим за совершение разбойного нападения.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.

Фото: МВД

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