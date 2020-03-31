Юрий Семин высказался о чемпионате Беларуси

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о чемпионате Беларуси. Его слова передает «Спорт-экспресс».



Юрий Семин. Фото: Спорт-Экспресс

— Смотрите матчи высшей лиги Беларуси?

— Периодически. Сейчас к соседям приковано внимание всего футбольного мира. Я вижу в трансляциях прекрасные стадионы, хорошие поля, команды неплохо тактически подготовлены. Но явно не хватает звезд, которые делают каждый клуб сильнее и помогают расти остальным ребятам.

— Следите выступавшим под вашим руководством Сергеем Гуренко, который сейчас возглавляет минское «Динамо»?

— Да, Сергей тренирует, а его сын — играет. В «Динамо-Брест» сейчас Артем Милевский, который был у меня в чемпионском составе киевского «Динамо». Белорусскую лигу знаю, там, повторю, действительно не хватает лидеров, которые преображали бы весь чемпионат.

Например, АПЛ сильна именно тем, что там собраны одни из самых талантливых футболистов в мире. Тоже самое можно сказать и про Испанию, Италию и Германию, — сказал Семин.