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Евро и доллар не устояли перед белорусским рублем

31.03.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На БВФБ 31 марта белорусский рубль подорожал к доллару и евро, но по итогам месяца он рекордно обвалился: доллар подскочил почти на 35 копеек, а евро — почти на 38 копеек.

Стоимость валютной корзины за сегодня выросла всего на 0,03%, а за весь месяц на 6,60%. В феврале было всего +1,68%.

Курс доллара снизился на 0,0167 BYN до 2,5856 BYN/USD.

Доллар в марте восемь раз обновлял исторический максимум. Последний раз это случилось на торгах 23 марта — 2,6396 BYN. К концу месяца белорусскому рублю удалось отыграть более 5 копеек от максимального курса.


Кус евро обвалился на 0,0347 BYN до 2,8446 BYN/EUR и покинул абсолютный максимум — 2,8793 BYN.

Евро с начала марта обновлял рекорд шесть раз, а до этого исторический рекорд держался больше четырёх лет.

Курс российского рубля вырос на 0,0310 BYN до 3,2910 BYN/100 RUB. Напомним, что по итогам вчерашних торгов сотня российских рублей упала до минимума за 11 дней.

Итоги марта 2020 на валютном рынке Беларуси

Ужасно завершился март для белорусского рубля, курс которого резко рухнул к доллару и евро. Такого обвала не было уже больше четырёх лет:

курс доллара подскочил на 0,3465 BYN (+15,47%);
курс евро рванул вверх на 0,3771 BYN (+15,28%);
сотня российских рублей подешевела на 0,0496 BYN (−1,48%);
значение корзины валют выросло на 6,60% (в 3,9 раза больше, чем было по итогам февраля).


Центробанк России

Москва и Подмосковье до конца недели закрылись на карантин, но это не мешает Московской бирже проводить торги. К 13–30 российский рубль чувствовал себя довольно хорошо, он даже немного укрепился к доллару и евро.

Так, курс доллара упал до 78,10 российских рублей, а курс евро до 85,71 российских рублей.

Следует обратить внимание, что Центробанк России в минувшую пятницу установил официальный курс доллара на уровне 77,7325 российских рублей, а курс евро на уровне 85,7389 российских рублей. Эти значения на текущей неделе меняться не будут.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На БВФБ 31 марта белорусский рубль подорожал к доллару и евро, но по итогам месяца он рекордно обвалился: доллар подскочил почти на 35 копеек, а евро — почти на 38...
 
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