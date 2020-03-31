Парный случай? В Бресте столкнулись легковушка и автобус. Обошлось без жертв

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 31 марта 2020 года в Кобрине погиб водитель автомобиля , который по касательной столкнулся с автобусом. Чуть раньше в Бресте произошло похожее ДТП, правда обошлось без жертв.





Это ул. Красногвардейская. Из-за происшествия было довольно трудно проехать, водители вынуждены были буквально "скакать" по бордюрам.





Будьте внимательны и берегите себя!