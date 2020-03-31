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Парный случай? В Бресте столкнулись легковушка и автобус. Обошлось без жертв
31.03.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 31 марта 2020 года
Это ул. Красногвардейская. Из-за происшествия было довольно трудно проехать, водители вынуждены были буквально "скакать" по бордюрам.
Будьте внимательны и берегите себя!
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Сегодня, 31 марта 2020 года в Кобрине погиб водитель автомобиля, который по касательной столкнулся с автобусом. Чуть раньше в Бресте произошло похожее ДТП, правда...
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