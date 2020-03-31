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В Слуцке отменяются субботние тренировки по дрифту

31.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке отменяются субботние тренировки по дрифту

    Фото: Vladislav Carbon

Сезон открытых тренировок по дрифту на стадионе технических видов спорта закончился, не успев толком набрать обороты. Об этом в Telegram-чате пилотов сообщил один из организаторов Matsuri Slutsk.

— В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и укрытием от народа реальных цифр заражённых людей, тренировки отменяются на неопределённое время, — написал администратор группы.


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Сезон открытых тренировок по дрифту на стадионе технических видов спорта закончился, не успев толком набрать обороты. Об этом в Telegram-чате пилотов сообщил один из...
 
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