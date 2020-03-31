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Как правильно осуществить перевозку газовых баллонов

31.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как правильно осуществить перевозку газовых баллонов
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Многие организации перевозят баллоны с газом для собственных нужд в ограниченном количестве и не полностью  знают, сколько и как правильно осуществить эту перевозку. Хочется на простых примерах объяснить как это сделать без лишних затрат на обучение водителей (хотя эти знания не помешали бы) и не нарушая правила перевозки опасных грузов. Сегодня в век экономии и безопасности необходимо уметь рассчитать по всем правилам перевозимый груз.

Максимальное количество транспортируемых баллонов зависит от их содержимого. Если речь идет о негорючих неядовитых удушающих газах (классификационный код А), то перевозить единовременно можно 1000 литров для сжатого газа или килограммов — для сжиженного. То же касается и окисляющих веществ (код О), например, кислорода. А вот для легковоспламеняющихся веществ (F) максимально допустимое количество при загрузке в автомобиль составляет 333 л (кг).

Если всю эту информацию попытаться свести к общему знаменателю, то получается, максимальное количество газов, которое можно перевозить в одной транспортной единице как неопасный груз, следующее:

Газ Класс Объем Количество
Азот 40-л баллон до 24 штук включительно
Аргон 40-л баллон до 24 штук включительно
Ацетилен 2F 5кг/40л баллон до 18 штук включительно
Гелий 40-л баллон до 24 штук включительно
Кислород 2O 40-л баллон до 24 штук включительно
Пропан 2F 21кг/50л баллон до 15 штук включительно
Углекислота 24кг/40л баллон до 41 штук включительно
Углекислота 19кг/40л баллон до 52 штук включительно

Таким образом расчет очень прост ( класс 2 группа А- допустимо 1000л. Соответственно 1000л/на 40л баллон =25 баллонов, Однако среднестатистическая вместимость баллона при выборке не менее 100 реальных баллонов составляет 40,7-41 литра  то 24 баллона соответственно можем перевозить  с кислородом.

Зная, сколько литров в баллоне мы рассчитаем разные баллоны по весу и смело перевозим без свидетельства ДОПОГ.

Наиболее сложная ситуация с ацетиленом. По формальным признакам (газ горючий, растворенный, 5 кг на 40л баллон) следует считать Группа F- 333л /5 = 66 баллонов на транспортной единице. Однако, принимая во внимание, что в баллоне одновременно находится 13,2 кг столь же горючего ацетона, в котором, собственно, и растворен ацетилен, видимо, следует принять максимальное количество равное 333/(5 + 13,2) = 18

Наконец, в соответствии с 1.1.3.6.4 ДОПОГ «Если в одной и той же транспортной единице перевозятся опасные грузы, относящиеся к разным транспортным категориям, сумма … количества веществ и изделий транспортной категории «2», помноженного на 3, и количества веществ и зделий транспортной категории «3» не должна превышать 1000″.

Пример: можно ли перевозить совместно 4 баллона пропана и 8 баллонов кислорода?

Расчет: (21[кг] * 4) * 3 + 40[л] * 8 = 572 < 1000. Следовательно, такая перевозка не будет считаться перевозкой опасного груза.

Вот мы и сумели рассчитать  количество баллонов в одной транспортной единице без учета совместимости.

Кунгер Дмитрий, старший государственный инспектор Мозырского межрайонного отдела Гомельского областного управления Госпромнадзора

 

 
 
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Многие организации перевозят баллоны с газом для собственных нужд в ограниченном количестве и не полностью  знают, сколько и как правильно...
 
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