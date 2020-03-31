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Дочь и внуки Евгения Петросяна. Как выглядят и чем занимаются наследники популярного юмориста

31.03.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 2020 году Евгению Петросяну исполнится 75 лет. Известный юморист начал свою творческую карьеру с юношества – популярность же артисту принесли его комедийные монологи, спектакли и миниатюры.  

Своими ориентирами в профессии Петросян называет Аркадия Райкина и Чарли Чаплина.  

Дочь и внуки Евгения Петросяна. Как выглядят и чем занимаются наследники популярного юмориста
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny  

Юморист был несколько раз женат. От первого брака в ноябре 1968 года у артиста родилась дочь. Ее назвали Викториной. Мама девочки умерла, когда она была совсем маленькой.  

Викторина отмечала, что в детстве испытывала неудобство от бешеной популярности отца. Однако несмотря на это девушка даже мечтала стать артисткой – выступала с папой на сцене, училась в школе с театральным уклоном. Но после Викторина посоветовалась с отцом и передумала – семья решила, что лучше попробовать что-то другое.  

Дочь юмориста стала искусствоведом. Она живет в Нью-Йорке вместе с мужем и детьми и занимается организацией и курированием выставок.  

Дочь и внуки Евгения Петросяна. Как выглядят и чем занимаются наследники популярного юмориста
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny. Евгений Петросян с дочерью и Еленой Степаненко, с которой прожил в браке более 30 лет

У Викторины двое детей – сыновья Андреас и Марк. Им 25 и 22 года. Информации о них в сети практически нет. О мальчиках можно узнать лишь из некоторых интервью дедушки. Он отмечает, что оба парня прекрасно говорят по-русски.  

Евгений Петросян отмечал, что его внуки очень воспитанные и образованные. Старший внук – Андрей – изучает искусство и языки.    

В интервью «Теленеделе» в 2015 году юморист рассказывал, что внук хочет преподавать.  

Евгений Петросян:   
Играет на фортепьяно и на ударных, хорошо поет – выступал даже в «Метрополитен-опере» в одном концерте с Пласидо Доминго.    

В беседе с Иваном Ургантом в 2019 году рассказал, что внук увлекся стэндапом. «Он знаменитый искусствовед, доктор наук – он заработался, потому 24 часа в сутки занимался писаниной своей, пошел в stand-up. Мать спрашивает, а зачем ты туда пошел. Он говорит – для отдыха. Он пошел передохнуть. Я его stand-up не видел – это далеко. Но говорят удачно – пригласили еще, но он не пошел».    

Дочь и внуки Евгения Петросяна. Как выглядят и чем занимаются наследники популярного юмористаФото: tele.ru. Снимок сделан в 2010 году. Евгений Петросян с экс-супругой, дочерью и двумя внуками

Младший внук – Марк, по словам Евгения Петросяна, больше увлекается техническими науками. Когда мальчик заканчивал школу, то планировал связать свою жизнь «с компьютером и финансами».    

Евгений Петросян:  
Хотя снялся в двух фильмах, с одним из них был даже на Каннском фестивале, но от карьеры в Голливуде отказался.  

Знаменитый дедушка отмечает, что хотел бы, чтобы дочь и оба внука жили рядом.   

Единственная дочь и внук Муслима Магомаева. Как выглядят наследники известного певца (смотрите здесь).   

Люди в материале: Евгений Петросян

 
 
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В 2020 году Евгению Петросяну исполнится 75 лет. Известный юморист начал свою творческую карьеру с юношества – популярность же артисту принесли его комедийные...
 
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