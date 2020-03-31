В Германии дальнобойщик из Беларуси уснул за рулем и опрокинул фуру в кювет

Источник материала: Tut.by

В Германии белорус опрокинул фуру в кювет, ущерб от аварии оценили в почти 50 000 евро. Об этом сообщили в местной полиции.



Фото: Fritsch / giessener-anzeiger.de

Происшествие случилось днем 30 марта на трассе А5 между коммунами Фернвальд и Рейскирхен. Сообщается, что 44-летний белорус на фуре DAF не справился с управлением и съехал в кювет, где грузовик опрокинулся на бок. К счастью, водитель в аварии не пострадал.

Для того, чтобы поднять фуру, потребовалось останавливать движение по трассе. Ущерб от ДТП предварительно оценили в 50 000 евро.

Издание Gießener Anzeiger со ссылкой на полицию пишет, что водитель фуры уснул за рулем.