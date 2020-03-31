Морпехам США не хватает пилотов для истребителей пятого поколения

Источник материала: Tut.by

Корпус морской пехоты США может столкнуться с проблемой нехватки пилотов для эскадрилий F-35 на фоне растущего дефицита военного бюджета. Об этом пишет military.com, ссылаясь на отчет руководства морпехов.



Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

Командующий КМП Дэвид Бергер заявил, что сейчас предстоит выяснить, какими еще частями корпуса можно пожертвовать, чтобы сэкономить средства для нужного количества истребителей пятого поколения и пилотов для них.

По словам Бергера, новых летчиков для F-35 готовить очень сложно и дорого, при этом они нужны не только морпехам — армия также сталкивается с недостатком финансов и пилотов. Сколько летчиков не хватает КМП, командующий не сообщил.

В последние пять лет морская пехота США активно работает над интеграцией F-35 в свою структуру. Планируется в следующем десятилетии закупить 420 таких самолетов (353 F-35B с укороченным взлетом и посадкой и 67 палубных F-35C) — они заменят имеющиеся сейчас у морпехов AV-8B Harrier, F / A-18 Hornet и EA-6B Prowler.

С 2015 года КМП использует F-35B и недавно получила первый F-35C. В 2018 году состоялся боевой дебют истребителя (в качестве ударного самолета — F-35B отбомбился по целям в Афганистане).