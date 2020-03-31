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Морпехам США не хватает пилотов для истребителей пятого поколения
Источник материала: Tut.by
Корпус морской пехоты США может столкнуться с проблемой нехватки пилотов для эскадрилий F-35 на фоне растущего дефицита военного бюджета. Об этом
Командующий КМП Дэвид Бергер заявил, что сейчас предстоит выяснить, какими еще частями корпуса можно пожертвовать, чтобы сэкономить средства для нужного количества истребителей пятого поколения и пилотов для них.
По словам Бергера, новых летчиков для F-35 готовить очень сложно и дорого, при этом они нужны не только морпехам — армия также сталкивается с недостатком финансов и пилотов. Сколько летчиков не хватает КМП, командующий не сообщил.
В последние пять лет морская пехота США активно работает над интеграцией F-35 в свою структуру. Планируется в следующем десятилетии закупить 420 таких самолетов (353 F-35B с укороченным взлетом и посадкой и 67 палубных F-35C) — они заменят имеющиеся сейчас у морпехов AV-8B Harrier, F / A-18 Hornet и EA-6B Prowler.
С 2015 года КМП использует F-35B и недавно получила первый F-35C. В 2018 году состоялся боевой дебют истребителя (в качестве ударного самолета — F-35B отбомбился по целям в Афганистане).
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В условиях дефицита бюджета корпус морской пехоты будет экономить на других частях, лишь бы обеспечить авиацию нужным количеством летчиков.
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