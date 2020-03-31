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Англичанин маскируется под куст, чтобы гулять во время карантина

31.03.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британец в костюме куста бродит по городу во время карантина, и даже успевает сделать покупки. Но похоже, полиция до сих пор его не заметила, ведь на подстраховке у него два компаньона — ходячие мешки с мусором, сообщает fishki.net.


Николас Мюррей и его девушка Мэдлин Мэй-Дэвис из города Стивенэйдж, Великобритания, находятся вместе на карантине в своем частном доме. Но скучать им некогда, ведь по соседству с ними живет настоящий весельчак и по совместительству мастер маскировки.

Мужчина наряжается в камуфляжный военный костюм, имитирующий куст с густой листвой, и отправляется на прогулку почти каждый день, а иногда даже приносит с собой пакет с продуктами.

Впервые мужчину в костюме куста заметила Мэдлин, выглянув в окно на свою подъездную дорожку. Сосед крался между домами, выйдя из своего двора через запасные ворота. Он сохранял все меры предосторожности, как заправский военный, перемещаясь короткими перебежками и застывая на месте в попытках слиться с окружающей обстановкой. Стоит отдать ему должное, порой он действительно становился незаметным. Таким методом мужчина убежал в неизвестном направлении, покинув родной район.

Ролик со странным соседом Мэй-Дэвис опубликовала на своей страничке в TikTok, ожидая, что больше подобного не увидит. Но не тут-то было. В своем маскировочном наряде мужчина появился и на следующий день. На этот раз он был не одинок. Вместе с ним из двора выбежали еще двое неизвестных, правда, их маскировка была уже не настолько виртуозной, хотя всё же позволяла сливаться с городским антуражем — на них были надеты черные полиэтиленовые мусорные мешки.

Мэдлин и Николас с юмором относятся к поведению соседа и не винят его в нарушении самоизоляции — по их мнению, сейчас людям как никогда нужно заряжаться хорошим настроением и подобные чудаки только к лучшему. «Я не думал, что видео будет настолько популярным. Хотя в это трудное время всем нужны улыбка, смех и надежда», — сказал Николас.

 
 
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Николас Мюррей и его девушка Мэдлин Мэй-Дэвис из города Стивенэйдж, Великобритания, находятся вместе на карантине в своем частном доме. Но скучать им некогда.
 
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