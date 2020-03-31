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Не прижился в чиновниках? Замминистра транпорта уволен "по соглашению сторон"
Источник материала: Партизан
Освобожден от должности заместитель министра транспорта и коммуникаций Андрей Иванов.
Соответствующее постановление (№180 от 30 марта 2020-го) приняло белорусское правительство. Освобождение произошло "по соглашению сторон".
Иванов проработал в министерстве всего год. Туда он был переведен в марте 2019-го с должности директора государственного учреждения "Белавтострада" (работал там с 2010 года).
Андрей Иванов 1969 года рождения, он уроженец Смолевичского района.
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Освобожден от должности заместитель министра транспорта и коммуникаций Андрей Иванов.
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