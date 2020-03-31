Соответствующее постановление (№180 от 30 марта 2020-го) приняло белорусское правительство. Освобождение произошло "по соглашению сторон".





Иванов проработал в министерстве всего год. Туда он был переведен в марте 2019-го с должности директора государственного учреждения "Белавтострада" (работал там с 2010 года).





Андрей Иванов 1969 года рождения, он уроженец Смолевичского района.







