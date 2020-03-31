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Розыск отца с 6-летней дочерью из Солигорского района продолжается

31.03.2020 16:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Розыск отца с 6-летней дочерью из Солигорского района продолжается

Продолжается розыск жителей Солигорского района Руслана Барсука и его 6-летней дочери Ульяны, сообщили в МВД.

Их объявили в международный розыск по линии Интерпола. Известно, что на территории Беларуси Руслана Барсука и его дочери нет. По одной из версий, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.

Ранее сообщалось, что после развода бывшие муж и жена не смогли договориться, с кем из них будет жить ребенок. Суд определил место проживания девочки с матерью. Однако после этого отец забрал дочь из детского сада и уехал с ней в неизвестном направлении. О местонахождении Руслана Барсука и Ульяны ничего не известно с июля 2019 года.

Приметы разыскиваемых: мужчине на вид 44-45 лет, рост около 195 см, телосложение плотное, глаза голубые, лысый. Девочке на вид 6-7 лет, рост 125-127 см, глаза голубые, волосы прямые темно-русые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефонам 8(0174)282202 или 102.


ФОТО: МВД

 

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Продолжается розыск жителей Солигорского района Руслана Барсука и его 6-летней дочери Ульяны, сообщили в МВД. Их объявили в международный розыск по линии...
 
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