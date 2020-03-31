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Розыск отца с 6-летней дочерью из Солигорского района продолжается
Источник материала: ОНТ
Продолжается розыск жителей Солигорского района Руслана Барсука и его 6-летней дочери Ульяны,
Их объявили в международный розыск по линии Интерпола. Известно, что на территории Беларуси Руслана Барсука и его дочери нет. По одной из версий, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.
Ранее сообщалось, что после развода бывшие муж и жена не смогли договориться, с кем из них будет жить ребенок. Суд определил место проживания девочки с матерью. Однако после этого отец забрал дочь из детского сада и уехал с ней в неизвестном направлении. О местонахождении Руслана Барсука и Ульяны ничего не известно с июля 2019 года.
Приметы разыскиваемых: мужчине на вид 44-45 лет, рост около 195 см, телосложение плотное, глаза голубые, лысый. Девочке на вид 6-7 лет, рост 125-127 см, глаза голубые, волосы прямые темно-русые.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефонам 8(0174)282202 или 102.
ФОТО: МВД
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Продолжается розыск жителей Солигорского района Руслана Барсука и его 6-летней дочери Ульяны, сообщили в МВД. Их объявили в международный розыск по линии...
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