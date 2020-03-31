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«Лучше пусть будет только мама, чем такое». Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Источник материала: СТВ
Рэпер Джиган и его жена – Оксана Самойлова – разводятся.
Об этом девушка
Оксана Самойлова:
Жена Джигана отметила, что они особо не ссорились, и она видела, что муж любит ее.
Оксана Самойлова:
Девушка отметила, что то, что ее муж сделал с собой и семьей – это только его ответственность.
Оксана Самойлова:
Супруги воспитывают четверых детей, младший из которых появился в феврале 2020 года. «Я не знаю, как буду я с 4 детьми, но мне придется быть сильной, и, скорее всего, сильнее, чем когда-либо», – завершила пост супруга Джигана.
Рэпер пока никак не прокомментировал пост супруги.
Скандальная ситуация в семье артиста произошла спустя несколько недель после рождения сына. Джиган стал публиковать на своей странице видео и прямые эфиры, в которых ругался матом в присутствии детей и странно себя вел. Рэпер попал в клинику в Майами. Причина странного поведения артиста неизвестна. Официальные комментарии по этому поводу семья не давала, Джиган лишь продолжал публиковать посты о своем быте и намекнул, что у него может быть биполярное расстройство.
Оксана Самойлова долго хранила молчание и прокомментировала ситуацию лишь однажды.
Пара поженилась в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына.
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Рэпер Джиган и его жена – Оксана Самойлова – разводятся. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Оксана Самойлова отметила, что решения длиною в 10 лет...
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