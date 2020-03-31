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«Лучше пусть будет только мама, чем такое». Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

31.03.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рэпер Джиган и его жена – Оксана Самойлова – разводятся.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Оксана Самойлова отметила, что решения длиною в 10 лет очень сложно принимать, но ей не оставили выбора.

Оксана Самойлова:
Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете?

«Лучше пусть будет только мама, чем такое». Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Жена Джигана отметила, что они особо не ссорились, и она видела, что муж любит ее.

Оксана Самойлова:
И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое.

«Лучше пусть будет только мама, чем такое». Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Девушка отметила, что то, что ее муж сделал с собой и семьей – это только его ответственность.  

Оксана Самойлова:
Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще. Я не знаю, что будет завтра или через месяц.  

«Лучше пусть будет только мама, чем такое». Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Супруги воспитывают четверых детей, младший из которых появился в феврале 2020 года. «Я не знаю, как буду я с 4 детьми, но мне придется быть сильной, и, скорее всего, сильнее, чем когда-либо», – завершила пост супруга Джигана. 

«Лучше пусть будет только мама, чем такое». Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Рэпер пока никак не прокомментировал пост супруги.   

Джиган вышел на прогулку с новорождённым сыном впервые после реабилитации 

Скандальная ситуация в семье артиста произошла спустя несколько недель после рождения сына. Джиган стал публиковать на своей странице видео и прямые эфиры, в которых ругался матом в присутствии детей и странно себя вел. Рэпер попал в клинику в Майами. Причина странного поведения артиста неизвестна. Официальные комментарии по этому поводу семья не давала, Джиган лишь продолжал публиковать посты о своем быте и намекнул, что у него может быть биполярное расстройство.  

«Лучше пусть будет только мама, чем такое». Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова долго хранила молчание и прокомментировала ситуацию лишь однажды.

«Моя душа горит адским пламенем». Оксана Самойлова о своих чувствах после скандала с Джиганом (читать далее).

Пара поженилась в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына.

Люди в материале: Оксана Самойлова, Джиган

 
 
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Рэпер Джиган и его жена – Оксана Самойлова – разводятся. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Оксана Самойлова отметила, что решения длиною в 10 лет...
 
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