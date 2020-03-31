В России 93-летний ветеран Великой Отечественной прокатился на танке Т-72Б3

Источник материала: Tut.by

В России 93-летний ветеран Великой Отечественной прокатился на основном боевом танке Т-72Б3. Видео появилось на YouTube-канале Министерства обороны РФ.

В годы войны Габдрауф Саляхович Гареев служил в бронетанковых войсках, был механиком-водителем на Т-34. Танкисты Центрального военного округа подарили ветерану шлемофон с его личным позывным и проинструктировали, как водить танк Т-72Б3. Сев за рычаги машины, Габдрауф Гареев показал, что управлять новейшим танком вполне способен.

«Это лучший подарок не только на день рождения, который будет совсем скоро, 14 апреля, но и на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», — сказал ветеран.