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Какая команда 90-х вам больше нравилась: московский «Спартак» или киевское «Динамо»?

31.03.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце 90-х главными клубами постсоветского пространства были киевское «Динамо» и московский «Спартак». Команда Олега Романцева обыгрывала «Реал», «Интер» и «Аякс», подопечные Валерия Лобановского расправлялись с «Барселоной», «Баварией» и «Арсеналом». А за кого болели вы?


Фото: «Спорт-Экспресс»

Московский «Спартак» Романцева

В Еврокубках москвичи по-настоящему заявили о себе в сезоне-95/96. Тогда «красно-белые» выиграли на групповом этапе шесть матчей из шести с разницей мячей 19:4. В соперниках были крепкие середняки «Русенборг» и «Легия», а также английский «Блэкберн» — сейчас аутсайдер Чемпионшипа, а тогда чемпион Премьер-лиги с суперзабивным Аланом Ширером в составе.

В первом раунде плей-офф «Спартак» был выбит «Нантом», а на следующий год команда выступала только в Кубке УЕФА, так как единственный раз за первых десять чемпионатов упустила титул, проиграв владикавказской «Алании» Валерия Газзаева. Единственным запоминающимся матчем того сезона стало противостояние с датским «Силькеборгом». На последней минуте Руслан Нигматуллин был удален за игру рукой вне пределов штрафной, а на ворота встал атакующий полузащитник Андрей Тихонов, отбивший опаснейший удар в завершающей атаке датчан.

В следующем году «Спартак» неожиданно проиграл в квалификации Лиги чемпионов словацкому «Кошице». Москвичи вновь отправились в Лигу УЕФА, но на этот раз выдали один из лучших своих сезонов. Началось с противостояния со швейцарским «Сьоном», которое запомнилось знаменитой переигровкой из-за высоты ворот. Игра завершилась со счетом 2:2, который не устраивал «Сьон», но швейцарцы смогли добиться аннулирования результата, сославшись на неправильные параметры рамки. УЕФА согласился с доводами и назначил переигровку, в которой преимущество «Спартака» было подавляющем — 5:1.

Далее были пройдены испанский «Вальядолид», немецкий «Карлсруэ» и нидерландский «Аякс». В полуфинале «Спартак» ждал миланский «Интер» — одна из самых звездных команд конца 90-х с Роналдо, Саморано, Дзанетти, Джоркаеффом, Симеоне и Пальюкой. Игра проходила в середине апреля на, возможно, худшем газоне в истории Еврокубков. Впрочем, каша из грязи и травы не помешала «Интеру» выиграть со счетом 2:1. С тем же результатом ранее завершился и матч в Милане.

«Спартак» вернулся в Лигу чемпионов уже в следующем году, попав в группу смерти с «Реалом» и «Интером». Выйти в плей-офф не удалось, но именно в том розыгрыше москвичи провели свой запоминающийся матч — против «Реала» на «Лужниках».

Главными звездами того «Спартака» были атакующие полузащитники Егор Титов, Илья Цымбаларь и Андрей Тихонов. До перехода в «Рому» важную роль играл Дмитрий Аленичев. Справа в полузащите выходил на поле белорус Василий Баранов, прославившийся своей коронной пушкой. Место в воротах занимал Александр Филимонов, а центр обороны некоторое время цементировал белорус Мирослав Ромащенко.

Главный тренер того «Спартака» ушел из команды в 2003 году, когда москвичи проиграли шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов с общей разницей мячей 1:18. Затем он по году тренировал раменский «Сатурн» и московское «Динамо», а в 51 год завершил тренерскую карьеру.

Егор Титов и Андрей Тихонов в разные годы были ассистентами главного тренера «Спартака». Василий Баранов вернулся на родину: рыбачит и всячески отказывается от общения с журналистами. Мирослав Ромащенко ассистирует Станиславу Черчесову в сборной России. Илья Цымбаларь умер в 2013 году из-за проблем с сердцем.



Киевское «Динамо» Лобановского

В середине 90-х киевское «Динамо» было в кризисе. Клуб легко выигрывал чемпионат Украины, но на евроарене получил дисквалификацию за попытку подкупа испанского судьи Антонио Лопеса Ньето. Рефери рассказал, что перед матчем с «Панатинаикосом» ему предлагали 30 000 долларов и две шубы.

Киевляне провели сезон без Лиги чемпионов, но главное событие произошло в 1997 году, когда в команду вернулся тренер Валерий Лобановский, который в 80-х выстрогал из «Динамо» одну из лучших команд Европы.

Он сделал ставку на молодых воспитанников клуба: Шевченко, Реброва, Шовковского. Из Минска были приглашены Валентин Белькевич и Александр Хацкевич, а из Тбилиси — Каха Каладзе.

Уже в первый сезон Лобановского киевляне громко пошумели, уничтожив «Барселону». Сначала «Динамо» разгромило Фигу и Ривалду с компанией у себя дома — 3:0, а затем закрепило успех в Испании — 4:0.

«Бело-голубые» легко вышли из группы, но не смогли справиться в плей-офф с «Ювентусом».

Следующий сезон стал для «Динамо» лучшим в истории. Команда Лобановского попала в группу с «Арсеналом», «Лансом» и «Панатинаикосом». В первом круге Шевченко и компания набрали лишь два очка, но во втором одержали три победы подряд.

В плей-офф киевляне сначала легко разобрались с мадридским «Реалом», но в полуфинале споткнулись о «Баварию». «Динамо» могло все решать в свою пользу в домашнем матче, но из-за грубых ошибок упустило преимущество, завершив матч со счетом 3:3. В ответной игре все решил единственный гол Марио Баслера.

В следующем году даже без Андрея Шевченко «Динамо» могло пройти в плей-офф, но судейская ошибка в пользу «Реала» (гол из офсайда) лишила киевлян этих шансов.

Валерия Лобановского не стало в 2002 году. Без него за следующие 17 лет команда из Киева лишь раз выходила в плей-офф Лиги чемпионов и проиграла донецкому «Шахтеру» в борьбе за звание лучшей команды Украины.

Андрей Шевченко сейчас тренирует сборную Украины, Александр Хацкевич и Сергей Ребров были главными тренерами киевского «Динамо». Каха Каладзе стал мэром Тбилиси. Андрей Гусин разбился в автокатастрофе в 2014 году, в том же году от тромбоэмболии умер Валентин Белькевич.



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Теги: Минск
 
 
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В конце 90-х главными клубами постсоветского пространства были киевское «Динамо» и московский «Спартак». Команда Олега Романцева обыгрывала «Реал», «Интер» и...
 
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