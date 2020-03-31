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Что самое главное для спортсменов? Николай Козеко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Вадим Щеглов:
Николай Козеко:
Вадим Щеглов:
Николай Козеко:
Вадим Щеглов:
Николай Козеко:
Вадим Щеглов:
Николай Козеко:
Вадим Щеглов:
Николай Козеко:
Вадим Щеглов:
Николай Козеко:
Вадим Щеглов:
Николай Козеко:
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Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какое качество Вы больше всего цените в людях? Николай Козеко, тренер...
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