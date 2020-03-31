ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что самое главное для спортсменов? Николай Козеко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

31.03.2020 16:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое качество Вы больше всего цените в людях?

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Преданность выбранному делу.

Вадим Щеглов:     
Для спортсменов главное..?

Николай Козеко:
Уверенность в себе.

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Николай Козеко:
Не всегда.

Что самое главное для спортсменов? Николай Козеко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь..?

Николай Козеко:
Ошибиться при выборе программы спортсмена.

Вадим Щеглов:
Счастье – это?

Николай Козеко:
Быть собой.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Николай Козеко:
Своими учениками.

«Выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово». Тренер Николай Козеко о соцсетях

Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?

Николай Козеко:
Об Олимпиаде в Пекине.

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Николай Козеко:
Вспыльчив.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Николай Козеко:
Наверное, предательства.

Люди в материале: Николай Козеко, Вадим Щеглов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какое качество Вы больше всего цените в людях? Николай Козеко, тренер...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика