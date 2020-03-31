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Госпромнадзор проверил, как проходит отопительный сезон

31.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Госпромнадзор проверил, как проходит отопительный сезон

Основная задача теплоснабжающих организаций в период прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) состоит в обеспечении стабильного снабжения потребителей тепловой энергией и при этом не допустить аварий, инцидентов и несчастных случаев. Проходящий осенне-зимний период аномально тёплый (средняя температура воздуха трёх зимних месяцев +1,5С°), что создаёт  дополнительные трудности для теплоснабжающих организаций. Необходимо выдерживать температурный график по подаче теплоносителя в сеть, обеспечивая необходимую, комфортную температуру потребителям тепла и  при этом не нарушать предельно допустимые (минимальные) параметры работы котлов (температуру и  давление воды), установленные заводами-изготовителями.

В Вороновском районе имеется 4 предприятий, эксплуатирующих 13 котельных, поднадзорных Госпромнадзору, 10 (76,9%) из которых,  принадлежат Вороновскому РУП ЖКХ. В соответствии с планом работы Гродненского областного управления Госпрмнадзора инспекторским составом в период с 18.02.2020г. по 28.02.2020г. проведены проверки 4 котельных, принадлежащих Вороновскому РУП ЖКХ. В результате проверок выявлено 13 нарушений актов законодательства при эксплуатации котлов и котельного оборудования, однако грубых нарушений, создающих угрозу безопасности жизни и здоровью населения, а также окружающей среде не установлено.

По результатам проверок с руководством и специалистами предприятия проведено совещание с рассмотрением и анализом причин выявленных нарушений. Следует отметить, что меры по устранению нарушений принимались сразу при их выявлении, большинство нарушений устранено во время проверки.

Осенне-зимний период продолжается. Решение о его завершении будет принято областным и районным исполнительными комитетами только тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течении трёх суток составит плюс 8 С°.

П.В. Альхимович, ведущий государственный инспектор Островецкого межрайонного отдела Гродненского областного управления Госпромнадзора.                                                             

 
 
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Основная задача теплоснабжающих организаций в период прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) состоит в обеспечении стабильного снабжения потребителей тепловой...
 
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