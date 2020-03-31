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«Пока распродаем склады». Как выживают белорусские автодилеры, когда заводы не работают

31.03.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российские и европейские автозаводы один за одним уходят на вынужденные каникулы, приостанавливая сборку автомобилей. AUTO.TUT.BY узнал, что и как будут продавать белорусские дилеры в таких условиях?


После рекордного 2019 года, когда в Беларуси было продано 64 500 новых авто, вряд ли стоит рассчитывать на повторение результата в 2020 году. Правда, в марте был зафиксирован ажиотажный спрос на новые автомобили, связанный с резким падением российского рубля, а вслед за ним — и белорусского. В долларовом эквиваленте автомобили заметно подешевели.

Но возникает вопрос, что будет с авторынком дальше.

Белорусско-китайская марка Geely на этом фоне чувствует себя уверенно. Производство не останавливается, автомобили собираются и продаются.


— В марте был просто ажиотажный спрос по сравнению с тем же периодом прошлого года, — говорит Павел Садовников, директор автоцентра «Лакшери моторс плюс». — берут все модели. Завод исправно работает, есть запас автомобилей на складе. Правда, немного ограничен выбор цветов и комплектаций. Новая модель Coolray уже немного подорожала, но это повышение коснулось только комплектации Flaghsip. Сейчас она стоит 45 900 рублей. Ждем в этом году Atlas с обновленной мультимедиа системой. В автомобиле появится возможность использовать мобильный интернет со встроенной сим-карты. Программа льготного кредитования для покупки Geely работает.

У тех дилеров, которые продают автомобили российского производства, ситуация менее определенная. Приостановили работу либо сократили объем производства практически все российские заводы.

Дистрибьютор Skoda сообщает, что все машины 2019 года распроданы, но с 6 апреля начнутся новые отгрузки. Завод пока не работает, но на складе сформирован достаточный запас автомобилей, которые будут доставляться в Беларусь. В этих условиях дилеры марки принимают предзаказы на новые модели. Совсем скоро ожидается появление нового поколения Skoda Rapid. Но предсказать точные сроки поставки не берутся.

Завод Kia в России отправился на недельные «каникулы», поэтому белорусский дилер пока продает автомобили со склада — их там около 400. По словам представителей автосалона Kia, все машины 2019 года уже распроданы, а на автомобили 2020 года цены не только не повысили, но даже понизили.

Импортер Lada в Беларуси тоже пока продает автомобили со склада. Все, что было заказано ранее — произведено и будет доставлено в дилерские центры. А вот как сложится ситуация дальше — не загадывают и будут действовать по ситуации.

В импортере марки Volkswagen пояснили, что были готовы к ситуации — сформировали оптимальный запас автомобилей на складе. В краткосрочной перспективе проблем с продажами и поставками не предвидится. В марте был зафиксирован повышенный спрос на автомобили, связанный с ослаблением белорусского рубля.

— Мы пока не пересматривали цены на автомобили российского производства Polo и Tiguan, но ситуация может изменится в любой момент. Что касается автомобилей из других стран производства — здесь ситуация сложнее и строить прогнозы пока рано. Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы наши клиенты были довольны и выбором моделей, и ценами на них.

Но на белорусском рынке продаются автомобили не только российского, но и европейского производства.

Импортер Audi в Беларуси говорит, что предвидели такой вариант развития событий, поэтому еще в начале 2020 года заказали производство дополнительной партии автомобилей.

— В настоящее время предлагаем широкий выбор автомобилей всего модельного ряда в различных комплектациях со склада. Несмотря на спрос, мы предполагаем, что в ближайшие четыре месяца сможем закрывать потребности клиентов, автомобилей хватит. Вопрос только в том, что конечно, лучшие комплектации разбирают первыми. Как и другие автодилеры, мы обеспокоены эпидемиологической и экономической ситуацией в мире, которая не обошла стороной и нашу страну. Но мы максимально к ней подготовились, готовы продавать автомобили, обслуживать их на сервисе, у нас хороший склад запасных частей. Кроме того, а автоцентре соблюдаются все меры предосторожности, чтобы защитить и посетителей, и сотрудников от короновируса.

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Пока российские автозаводы находятся на «каникулах», белорусские автодилеры распродают склады и не берутся прогнозировать, что будет дальше.
 
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