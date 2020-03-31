Не допустить трагедий!

Источник материала: Кировец

В Кировском районе в период с 23 марта по 23 апреля 2020 года проводится месячник по предупреждению выжигания сухой растительности в весенний пожароопасный период.

Из-за нарушения правил пожарной безопасности при сжигании мусора спасателями проводится ряд профилактических мероприятий.

К сожалению статистика не утешительна: с приходом тепла все больше в РОЧС поступают сообщения о горении сухой растительности. Спасатели ликвидируют горение, беседуют с гражданами, к виновным лицам приходиться применять меры административной ответственности.

Однако есть ряд примеров, когда за несоблюдение правил пожарной безопасности людям приходилось расплачиваться далеко не деньгами, а ценой собственной жизни и здоровья…

Так, при сжигании мусора в Могилевском районе на участке частного жилого дома погиб пенсионер. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Причина гибели мужчины устанавливается.

Мужчина в Бобруйске получил тяжелые ожоги при пожаре на поле. 25 марта спасателям поступило сообщение о пожаре. При его тушении был обнаружен мужчина. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали с диагнозом «термический ожог III-IIIб степени 90% тела». Виновное лицо устанавливается.

Анастасия Юрченко, инспектор СПиВО РОЧС.