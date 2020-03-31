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Женщина использовала просроченный крем-автозагар. Посмотрите, что с ней стало

31.03.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина использовала просроченный крем-автозагар. Посмотрите, что с ней стало

35-летняя Дженни Коулмен из британского города Манчестер использовала просроченный автозагар и стала похожа на Шрека. Об этом сообщает The Mirror.



Коулмен нанесла пару слоев крема на лицо и тело перед сном. Заметив странный зеленоватый оттенок, она не придала этому значения. 

Утром, посмотрев в зеркало, женщина была шокирована и чуть не заплакала. Ее кожа стала зеленого цвета. Мать двоих детей, по словам ее друзей, стала напоминать Злую Ведьму Запада из «Волшебника из Страны Оз» и Шрека.


Коулмен пришлось несколько дней сидеть дома, чтобы необычный загар сошел. 

Женщина рассказала, что эта история произошла несколько лет назад. Однако именно сейчас друг напомнил о ней, прислав фотографию. К слову, после того случая, по словам британки, у нее развилась паранойя: она боялась, что такое может повториться.

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35-летняя Дженни Коулмен из британского города Манчестер использовала просроченный автозагар и стала похожа на Шрека. Об этом сообщает The Mirror. Коулмен нанесла...
 
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