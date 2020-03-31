Женщина использовала просроченный крем-автозагар. Посмотрите, что с ней стало

Источник материала: ОНТ

35-летняя Дженни Коулмен из британского города Манчестер использовала просроченный автозагар и стала похожа на Шрека. Об этом сообщает The Mirror.







Коулмен нанесла пару слоев крема на лицо и тело перед сном. Заметив странный зеленоватый оттенок, она не придала этому значения.

Утром, посмотрев в зеркало, женщина была шокирована и чуть не заплакала. Ее кожа стала зеленого цвета. Мать двоих детей, по словам ее друзей, стала напоминать Злую Ведьму Запада из «Волшебника из Страны Оз» и Шрека.





Коулмен пришлось несколько дней сидеть дома, чтобы необычный загар сошел.

Женщина рассказала, что эта история произошла несколько лет назад. Однако именно сейчас друг напомнил о ней, прислав фотографию. К слову, после того случая, по словам британки, у нее развилась паранойя: она боялась, что такое может повториться.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram