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Женщина использовала просроченный крем-автозагар. Посмотрите, что с ней стало
Источник материала: ОНТ
35-летняя Дженни Коулмен из британского города Манчестер использовала просроченный автозагар и стала похожа на Шрека. Об этом
Коулмен нанесла пару слоев крема на лицо и тело перед сном. Заметив странный зеленоватый оттенок, она не придала этому значения.
Утром, посмотрев в зеркало, женщина была шокирована и чуть не заплакала. Ее кожа стала зеленого цвета. Мать двоих детей, по словам ее друзей, стала напоминать Злую Ведьму Запада из «Волшебника из Страны Оз» и Шрека.
Коулмен пришлось несколько дней сидеть дома, чтобы необычный загар сошел.
Женщина рассказала, что эта история произошла несколько лет назад. Однако именно сейчас друг напомнил о ней, прислав фотографию. К слову, после того случая, по словам британки, у нее развилась паранойя: она боялась, что такое может повториться.
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35-летняя Дженни Коулмен из британского города Манчестер использовала просроченный автозагар и стала похожа на Шрека. Об этом сообщает The Mirror. Коулмен нанесла...
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