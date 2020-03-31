ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Быховчанин Виталий Евдокимов около трех лет находился в статусе «папа в декрете»

31.03.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Для Виталия Евдокимова воспитание маленькой Элины – это не просто прогулки по улице, вписанные в рамки выходных дней, не традиционное чтение сказок на ночь. Взаимоотношения родителя и ребенка здесь гораздо глубже и серьезнее. С появлением на свет малышки именно отец взял на себя обязанности, возложенные в большей степени все же на хрупкие женские плечи. «Папа в декрете». Именно в этом статусе Виталий находился около трех лет.

Быховчанин Виталий Евдокимов около трех лет находился в статусе «папа в декрете»

История четы Евдокимовых – это не страшилка в духе семей, находящихся в социально опасном положении. Все в точности до наоборот.

Без тени сомнений

Супруга Виталия, Наталья, — успешный парикмахер и талантливый визажист, успевшая за годы «обрасти» солидной клиентской базой. Одним словом, настоящая бизнес-вумен.

Она всегда понимала: пусть даже временный уход с работы, для нее, индивидуального предпринимателя в сфере оказания услуг, — это неминуемая потеря приобретенных за годы навыков, клиентов и, конечно, приличного источника доходов. Разрываться между семьей и бесконечными стрижками, окрасками и прическами было просто невозможно. Это Наташа уже прочувствовала на личном опыте. Полину, старшую дочь Евдокимовых, с малолетнего возраста помогала нянчить бабушка. А вот подставить плечо родителям с новорожденной Элиной женщина уже не могла физически: годы брали свое.

На семейном совете решили – в декрет пойдет папа. Кто стал «генератором» необычной идеи? Сегодня Наташа и Виталий не вспомнят. А вот в чем ни на секунду не сомневались оба, так это в способностях папы справиться с пусть даже не совсем мужскими обязанностями.

Папа может!

Остаться наедине с младенцем. Перепеленать, переодеть, накормить, уложить спать… Для большинства мужчин выполнение этих функций сродни непреодолимым испытаниям. Для отцов час, «вымоленный» мамой на отдых и «приведения себя в божеский вид» зачастую «трансформируется» чуть ли не в целые сутки. Но только не для Виталия.

Заботой, вниманием, лаской, нежностью. Всем этим сумел окружить мужчина свою «маленькую принцессу» буквально с пеленок.

-Посмотрите, женщины дома строят, в армии служат. А некоторые представительницы прекрасного пола даже страной управляют, — рассуждает молодой папа. – Почему мужчины не могут взять на себя часть женских обязанностей? Главное – четко понимать всю степень ответственности перед ребенком и своей семьей. Папа может все!

Не паниковать! Таков совет молодого отца всем мужчинам, решившимся взвалить на себя весь нелегкий груз, связанный с уходом за малышом. Опыт придет со временем, уверяет Виталий Евдокимов. А наградой старательному папе будет еще большая привязанность к нему маленького человечка.

Первый прикорм, первый прорезавшийся зуб, первый шаг… Все эти моменты Виталий помнит отчетливо. Потому как непосредственным участником и свидетелем этих событий становился лично.

Кстати, самое яркое впечатление Виталия Евдокимова, связанное с декретным отпуском, — первое слово, сказанное маленькой Элиной. Это был сначала невнятный лепет, постепенно переросший в два отчетливых слога…Несложно догадаться – кроха произнесла: «Па-па».

Немного фантазии, креатива и интернета

Наташа не без гордости заявляет: ей очень повезло с супругом. Виталий оказался не только надежным и любящим мужем, заботливым и внимательным отцом, но и настоящим хозяином своего дома.

Быховчанин Виталий Евдокимов около трех лет находился в статусе «папа в декрете»

Ремонт в квартире – целиком и полностью его заслуга. Хотя мужчина признается: раньше он даже шпателя в руках не держал. Класть плитку научился благодаря YouTube. Видео-уроки сделали из Виталия практически мастера по отделочным работам.

Время, проведенное в декрете, когда маленькая Элина уже не требовала ежесекундного внимания, а была занята в детской комнате игрушками, позволило молодому отцу раскрыться еще в одной ипостаси. Виталий стал активно «кулинарничать». На столе Евдокимовых появились изысканные и достаточно сложные по рецептуре блюда. Но лучше всего папе удаются торты.

Выпечка – дело, требующее полной концентрации внимания. Пожалуй, только во время изготовления очередного сладкого шедевра, заботы о маленькой Элине перекладывались на кого-то из домочадцев, а Виталик, плотно закрыв дверь на кухню, творил…

Не совсем обычное для мужчины хобби за годы декретного отпуска удалось отшлифовать практически до совершенства. Торты в «исполнении» мужчины – просто пальчики оближешь! Для их приготовления Виталий использует только натуральные ингредиенты.

— Никакой химии! — заявляет кондитер.– Ведь мои «клиенты» — это моя семья. Для них все только самое лучшее!

Кстати, на последний день рождения именно на папином торте задувала свечи маленькая именинница Элина. А резать кондитерский шедевр, украшенный куклой в шикарном платье из воздушного крема, было даже немножко жаль.

Быховчанин Виталий Евдокимов около трех лет находился в статусе «папа в декрете»

Активист и общественник. Все это тоже про нашего героя. Виталий возглавляет родительский комитет в детском саду и школе, которые посещают его обе дочки.

Об общественном мнении

Социальные стереотипы. Им все еще есть место в современном обществе. «Сидеть дома с маленьким ребенком должна женщина». Такого рода совет-рекомендацию старались дать Наталье Евдокимовой окружающие. Но узрев недоумение в глазах парикмахера тут же, стушевавшись, извиняющимся тоном произносили: «Это же по-дружески…».

Подобные «свойские» высказывания женщина старалась пропускать мимо ушей. Посмеивался над ними и супруг, когда вся семья после напряженного рабочего дня Натальи, наконец, воссоединялась за ужином.

Отношение окружающих к отцу в декрете неоднозначное. Это прочувствовал на себе и Виталий. Правда, как признается мужчина, от общественного мнения он никогда не зависел. Тем более, когда дело касалось его собственных детей.

— Декрет для отцов – это повсеместная практика для многих стран, — рассуждает Виталий. – Возьмем, к примеру, Швецию. Там введены даже, так называемые, «отцовские квоты»: 60 из общих 480 «декретных» дней именно папа обязан смотреть ребенка. Иначе семья лишится выплат. А если мужчина разделит весь отпуск по уходу пополам с мамой, то родители получат еще и дополнительные деньги. Подобным законодательством могут похвастаться в Норвегии, Исландии, Великобритании.

Гуляя по парку с маленькой дочкой, Виталий нередко ловил любопытные взгляды молодых мамочек. Молодой харизматичный папа с коляской, в которой сидела маленькая Элина, вызывали неподдельный интерес женского населения. Еще бы! Этой парой можно только любоваться. Маленькие хрупкие ручонки не по-детски крепко обнимали шею взрослого. Белокурая головка аккуратно склонялась на теплое плечо. Оно такое родное, свое… Круглые глазенки с огромным вниманием смотрели на дорогого мужчину, а то самое заветное слово «папочка», слетающее с губ малышки, заставляло сердце взрослого человека сжиматься от нежности…

Нередко к этой гармоничной паре присоединялась девчушка постарше, сестра Элины, Полина. Укрытые тенью деревьев от летнего зноя, они собирали травы и растения для гербария, а в зимние ясные дни лепили забавных снеговиков, ожидая маму после работы.

P.S. Семья Евдокимовых счастливая, веселая и очень крепкая. Здесь нет места ссорам, обидам и претензиям. Тут царит любовь и взаимопонимание, проверенные временем.

Семейные отношения – огромный ежедневный труд. А отцовство – не казенный штамп в паспорте о наличии детей. Это умение любить и заботиться, оберегать и защищать, умело сочетать в себе строгость и ласку.

Стать отцом просто. Быть настоящим папой – это талант.

Алеся ЦАРЕВА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Виталия Евдокимова воспитание маленькой Элины – это не просто прогулки по улице, вписанные в рамки выходных дней, не традиционное
 
Новости дня
Новости разные
 
Беременная Кэти Перри очаровала поклонников фото без макияжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика