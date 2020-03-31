Быховчанин Виталий Евдокимов около трех лет находился в статусе «папа в декрете»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Для Виталия Евдокимова воспитание маленькой Элины – это не просто прогулки по улице, вписанные в рамки выходных дней, не традиционное чтение сказок на ночь. Взаимоотношения родителя и ребенка здесь гораздо глубже и серьезнее. С появлением на свет малышки именно отец взял на себя обязанности, возложенные в большей степени все же на хрупкие женские плечи. «Папа в декрете». Именно в этом статусе Виталий находился около трех лет.





История четы Евдокимовых – это не страшилка в духе семей, находящихся в социально опасном положении. Все в точности до наоборот.

Без тени сомнений

Супруга Виталия, Наталья, — успешный парикмахер и талантливый визажист, успевшая за годы «обрасти» солидной клиентской базой. Одним словом, настоящая бизнес-вумен.

Она всегда понимала: пусть даже временный уход с работы, для нее, индивидуального предпринимателя в сфере оказания услуг, — это неминуемая потеря приобретенных за годы навыков, клиентов и, конечно, приличного источника доходов. Разрываться между семьей и бесконечными стрижками, окрасками и прическами было просто невозможно. Это Наташа уже прочувствовала на личном опыте. Полину, старшую дочь Евдокимовых, с малолетнего возраста помогала нянчить бабушка. А вот подставить плечо родителям с новорожденной Элиной женщина уже не могла физически: годы брали свое.

На семейном совете решили – в декрет пойдет папа. Кто стал «генератором» необычной идеи? Сегодня Наташа и Виталий не вспомнят. А вот в чем ни на секунду не сомневались оба, так это в способностях папы справиться с пусть даже не совсем мужскими обязанностями.

Папа может!

Остаться наедине с младенцем. Перепеленать, переодеть, накормить, уложить спать… Для большинства мужчин выполнение этих функций сродни непреодолимым испытаниям. Для отцов час, «вымоленный» мамой на отдых и «приведения себя в божеский вид» зачастую «трансформируется» чуть ли не в целые сутки. Но только не для Виталия.

Заботой, вниманием, лаской, нежностью. Всем этим сумел окружить мужчина свою «маленькую принцессу» буквально с пеленок.

-Посмотрите, женщины дома строят, в армии служат. А некоторые представительницы прекрасного пола даже страной управляют, — рассуждает молодой папа. – Почему мужчины не могут взять на себя часть женских обязанностей? Главное – четко понимать всю степень ответственности перед ребенком и своей семьей. Папа может все!

Не паниковать! Таков совет молодого отца всем мужчинам, решившимся взвалить на себя весь нелегкий груз, связанный с уходом за малышом. Опыт придет со временем, уверяет Виталий Евдокимов. А наградой старательному папе будет еще большая привязанность к нему маленького человечка.

Первый прикорм, первый прорезавшийся зуб, первый шаг… Все эти моменты Виталий помнит отчетливо. Потому как непосредственным участником и свидетелем этих событий становился лично.

Кстати, самое яркое впечатление Виталия Евдокимова, связанное с декретным отпуском, — первое слово, сказанное маленькой Элиной. Это был сначала невнятный лепет, постепенно переросший в два отчетливых слога…Несложно догадаться – кроха произнесла: «Па-па».

Немного фантазии, креатива и интернета

Наташа не без гордости заявляет: ей очень повезло с супругом. Виталий оказался не только надежным и любящим мужем, заботливым и внимательным отцом, но и настоящим хозяином своего дома.





Ремонт в квартире – целиком и полностью его заслуга. Хотя мужчина признается: раньше он даже шпателя в руках не держал. Класть плитку научился благодаря YouTube. Видео-уроки сделали из Виталия практически мастера по отделочным работам.

Время, проведенное в декрете, когда маленькая Элина уже не требовала ежесекундного внимания, а была занята в детской комнате игрушками, позволило молодому отцу раскрыться еще в одной ипостаси. Виталий стал активно «кулинарничать». На столе Евдокимовых появились изысканные и достаточно сложные по рецептуре блюда. Но лучше всего папе удаются торты.

Выпечка – дело, требующее полной концентрации внимания. Пожалуй, только во время изготовления очередного сладкого шедевра, заботы о маленькой Элине перекладывались на кого-то из домочадцев, а Виталик, плотно закрыв дверь на кухню, творил…

Не совсем обычное для мужчины хобби за годы декретного отпуска удалось отшлифовать практически до совершенства. Торты в «исполнении» мужчины – просто пальчики оближешь! Для их приготовления Виталий использует только натуральные ингредиенты.

— Никакой химии! — заявляет кондитер.– Ведь мои «клиенты» — это моя семья . Для них все только самое лучшее!

Кстати, на последний день рождения именно на папином торте задувала свечи маленькая именинница Элина. А резать кондитерский шедевр, украшенный куклой в шикарном платье из воздушного крема, было даже немножко жаль.





Активист и общественник. Все это тоже про нашего героя. Виталий возглавляет родительский комитет в детском саду и школе, которые посещают его обе дочки.

Об общественном мнении

Социальные стереотипы. Им все еще есть место в современном обществе. «Сидеть дома с маленьким ребенком должна женщина». Такого рода совет-рекомендацию старались дать Наталье Евдокимовой окружающие. Но узрев недоумение в глазах парикмахера тут же, стушевавшись, извиняющимся тоном произносили: «Это же по-дружески…».

Подобные «свойские» высказывания женщина старалась пропускать мимо ушей. Посмеивался над ними и супруг, когда вся семья после напряженного рабочего дня Натальи, наконец, воссоединялась за ужином.

Отношение окружающих к отцу в декрете неоднозначное. Это прочувствовал на себе и Виталий. Правда, как признается мужчина, от общественного мнения он никогда не зависел. Тем более, когда дело касалось его собственных детей.

— Декрет для отцов – это повсеместная практика для многих стран, — рассуждает Виталий. – Возьмем, к примеру, Швецию. Там введены даже, так называемые, «отцовские квоты»: 60 из общих 480 «декретных» дней именно папа обязан смотреть ребенка. Иначе семья лишится выплат. А если мужчина разделит весь отпуск по уходу пополам с мамой, то родители получат еще и дополнительные деньги. Подобным законодательством могут похвастаться в Норвегии, Исландии, Великобритании.

Гуляя по парку с маленькой дочкой, Виталий нередко ловил любопытные взгляды молодых мамочек. Молодой харизматичный папа с коляской, в которой сидела маленькая Элина, вызывали неподдельный интерес женского населения. Еще бы! Этой парой можно только любоваться. Маленькие хрупкие ручонки не по-детски крепко обнимали шею взрослого. Белокурая головка аккуратно склонялась на теплое плечо. Оно такое родное, свое… Круглые глазенки с огромным вниманием смотрели на дорогого мужчину, а то самое заветное слово «папочка», слетающее с губ малышки, заставляло сердце взрослого человека сжиматься от нежности…

Нередко к этой гармоничной паре присоединялась девчушка постарше, сестра Элины, Полина. Укрытые тенью деревьев от летнего зноя, они собирали травы и растения для гербария, а в зимние ясные дни лепили забавных снеговиков, ожидая маму после работы.

P.S. Семья Евдокимовых счастливая, веселая и очень крепкая. Здесь нет места ссорам, обидам и претензиям. Тут царит любовь и взаимопонимание, проверенные временем.

Семейные отношения – огромный ежедневный труд. А отцовство – не казенный штамп в паспорте о наличии детей. Это умение любить и заботиться, оберегать и защищать, умело сочетать в себе строгость и ласку.

Стать отцом просто. Быть настоящим папой – это талант.

Алеся ЦАРЕВА.