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Сертификат о прохождении гостехосмотра упраздняют с 1 апреля
Источник материала: ОНТ
С 1 апреля водители не будут предъявлять сотрудникам ГАИ сертификат о прохождении гостехосмотра. Об этом
С начала апреля водитель должен будет предоставлять инспектору ГАИ только разрешение. При этом нет необходимости клеить его на лобовое стекло — регистрация этого документа уже на протяжении нескольких лет проводится в цифровом онлайн режиме.
В «Белтехосмотре» отметили, что медсправку для прохождения техосмотра также уже предъявлять не нужно (пока что это касается только физических лиц).
Также, согласно указу, отменяются талоны к водительскому удостоверению. Так, для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в Беларуси, водительское удостоверение будет выдаваться сроком на два года.
Срок выдачи водительского удостоверения для иностранных граждан, которые имеют вид на жительство в Республике Беларусь, составляет от 2 до 10 лет.
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С 1 апреля водители не будут предъявлять сотрудникам ГАИ сертификат о прохождении гостехосмотра. Об этом пишет «СБ Беларусь» со ссылкой на Владимира Пиульского,...
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