Сертификат о прохождении гостехосмотра упраздняют с 1 апреля

Источник материала: ОНТ

С 1 апреля водители не будут предъявлять сотрудникам ГАИ сертификат о прохождении гостехосмотра. Об этом пишет «СБ Беларусь» со ссылкой на Владимира Пиульского, заместителя директора УП «Белтехосмотр».

С начала апреля водитель должен будет предоставлять инспектору ГАИ только разрешение. При этом нет необходимости клеить его на лобовое стекло — регистрация этого документа уже на протяжении нескольких лет проводится в цифровом онлайн режиме.

В «Белтехосмотре» отметили, что медсправку для прохождения техосмотра также уже предъявлять не нужно (пока что это касается только физических лиц).

Также, согласно указу, отменяются талоны к водительскому удостоверению. Так, для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в Беларуси, водительское удостоверение будет выдаваться сроком на два года.

Срок выдачи водительского удостоверения для иностранных граждан, которые имеют вид на жительство в Республике Беларусь, составляет от 2 до 10 лет.

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