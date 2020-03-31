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Сертификат о прохождении гостехосмотра упраздняют с 1 апреля

31.03.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сертификат о прохождении гостехосмотра упраздняют с 1 апреля

С 1 апреля водители не будут предъявлять сотрудникам ГАИ сертификат о прохождении гостехосмотра. Об этом пишет «СБ Беларусь» со ссылкой на Владимира Пиульского, заместителя директора УП «Белтехосмотр».

С начала апреля водитель должен будет предоставлять инспектору ГАИ только разрешение. При этом нет необходимости клеить его на лобовое стекло  — регистрация этого документа уже на протяжении нескольких лет проводится в цифровом онлайн режиме. 

В «Белтехосмотре» отметили, что медсправку для прохождения техосмотра также уже предъявлять не нужно (пока что это касается только физических лиц). 

Также, согласно указу, отменяются талоны к водительскому удостоверению. Так, для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в Беларуси, водительское удостоверение будет выдаваться сроком на два года.

Срок выдачи водительского удостоверения для иностранных граждан, которые имеют вид на жительство  в Республике Беларусь, составляет от 2 до 10 лет.

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С 1 апреля водители не будут предъявлять сотрудникам ГАИ сертификат о прохождении гостехосмотра. Об этом пишет «СБ Беларусь» со ссылкой на Владимира Пиульского,...
 
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