Оптимальный уход на время карантина. 15 интересных бьюти-новинок марта, которые привезут к вам домой

Источник материала: Tut.by

Даже в условиях карантина косметические компании продолжают выпускать новинки. И так как мы верим, что у нас еще будет возможность их выгулять, предлагаем с ними познакомиться. Что из этого списка стоит добавить в свой wish-лист (а чему лучше сказать категорическое «нет»), рассказывает бьюти-эксперт LADY Анастасия Величко. Все средства из этой подборки доступны жителям Беларуси — и в этот раз мы выбрали те, что можно купить в режиме онлайн (и даже с доставкой на дом).

Анастасия Величко Анастасия Величко — косметолог-эстетист — косметолог-эстетист

Новая линейка сияющих продуктов для лица High glass вышла у NYX. Признаемся: нам понравились все — и праймер, и хайлайтер, и финишная пудра.

Сияющий праймер отличился не только деликатным финишем — естественное свечение, никаких крупных блесток, но и приятным составом. Там замечен глицерин (влагоудерживающий компонент, который вопреки домыслам не иссушает кожу), сквалан (смягчает и создает защитный слой), бетаин (также смягчает) и даже церамиды (восстанавливают естественный барьер кожи). В общем, помимо основной задачи — подготавливать лицо к макияжу — средство выполняет и побочную: ухаживает за вашей кожей. Однозначно стоит попробовать!





Хайлайтер High glass обладает текстурой запеченного желе: он не набирается кистью, и нанести его можно лишь пальцами. При этом продукт дает заметное, влажное сияние. Нас способ нанесения не смущает, поэтому новинке говорим «да».





Финишная пудра с сияющим финишем вряд ли подойдет обладательницам жирной, пористой кожи: будет подчеркивать недостатки. А вот всем остальным продукт должен понравиться. Важный момент: пудра не заявлена как закрепляющая и наносить ее нужно вуалью (для этого подойдет неплотно набитая синтетическая кисть) на уже закрепленный тон.





Кажется, в этой компании не хватает тонального крема? Что ж, его в этом месяце готов предложить Estee Lauder: у бренда вышел новый увлажняющий тон Futurist.

Вот что вам стоит знать перед покупкой: у Futurist Hydra Rescue отличная защита от солнца (SPF45), среднее покрытие и сияющий финиш. Этот тон однозначно подойдет обладательницам нормальной и сухой кожи, но вряд ли придется по душе тем, у кого кожа жирная — слишком уж влажный эффект.

Что касается стойкости, новинка уступает линейке Double wear от того же бренда и требует закрепления пудрой.





К тональному крему нашлась в этом месяце и пара консилеров. Первый — от белорусской марки Belordesign: корректор Soft focus. По заверениям бренда, продукт обладает высокой кроющей способностью (от средней к плотной) и прекрасно подойдет для зоны под глазами благодаря касторовому маслу в составе (оно, кстати, может значительно снизить стойкость средства).





Или вот вам вариант подороже — Luminous silk concealer от Giorgio Armani. Продолжение уже ставшей культовой линейки, этот консилер обещает перекрыть последствия бессонных ночей (не только за счет пигмента, но и благодаря кофеину в составе — он снимает отечность и нивелирует темные круги) и съеденных бургеров.





Закрепить макияж можно новым фиксирующим спреем Fix+ Magic Radiance с витамином С от M.A.C. Но мы этого делать не рекомендуем. Во-первых, новинка стоит дороже классического Fix+ (и еще десятка подобных спреев, которые ничем не хуже). Во-вторых, не так давно в ассортименте бренда уже был похожий продукт — в линейке Lightful C. Не удивимся, если Magic Radiance — «переодетое» старое средство.





Новые палетки теней вышли у масс-маркет-бренда Catrice. И, надо сказать, этот запуск приятно удивил нас своим качеством. Довольно пигментированные матовые, яркие (при нанесении пальцем) шиммеры — что еще нужно за такую цену? Ах да, стойкость не помешает — но и с ней у Catrice все отлично. Пока в линейке PRO два цветовых варианта — Neon Earth (теплый коричневый)…





…И New Gen Nudes (нейтральный пыльно-розовый).



И не забудьте добавить к макияжу стрелку — например новой подводкой-фломастером от Relouis PRO. Лайнер имеет матовый финиш и обещает продержаться на ваших веках сутки (даже если вы заплачете или попадете под дождь без зонта). Пока продукт доступен лишь в одном оттенке — черном.





В сезон, когда с кислотами пора прощаться, как нельзя лучше зайдет новинка от My Clarins — отшелушивающая пудра на основе перемолотых миндаля, риса и сушеной клюквы. Вообще подбренд My Clarins и его продукты рассчитаны на молодую кожу (14−25 лет), но эта пудра подойдет всем. Использовать ее нужно 1−2 раза в неделю, смешивая небольшое количество порошка с привычным вам средством для умывания.





Чем английская лаванда отличается от французской? На этот вопрос готовы ответить в Jo Malone: бренд запустил в продажу лимитированную коллекцию ароматов Lavanderland и утверждает, что разница между цветками с британских полей и прованских есть.

В линейке представлено три одеколона: свежий Silver birch & Lavender (грейпфрут, лаванда, белая береза), пряный Lavender & Coriander (кориандр, лаванда, шалфей) и пудровый Wisteria & Lavender (лаванда, глициния, белый мускус).













Удаленная работа или выходные в домашнем режиме — это возможность уделить время уходу за собой и начать регулярно использовать маски. Тем более что у Origins вышла питательная новинка — Glow-co-nuts.

Бренд утверждает, что маска кокосовая, но немного лукавит: в основе другие масла — абрикосовой косточки и оливковое. Впрочем, это не так уж и важно — ведь, судя по составу, с увлажнением и питанием продукт справится на ура.



