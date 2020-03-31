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Обычное зрелище: посмотрите, что можно увидеть весной на северной дороге
Источник материала: Tut.by
Любопытное видео снял водитель на дороге в Ямало-Ненецком автономном округе России: по пути он наткнулся на крупное стадо оленей, которые заняли проезжую часть и спокойно шли по своим делам. Оленей было по-настоящему много, но для тех краев это не редкость: с наступлением весны они движутся на север. Посмотрите, как это выглядит.
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Такое зрелище - не редкость в этом время года в регионе.
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