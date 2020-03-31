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Сергей Ковальчук о задержках зарплаты в брестском "Динамо": везде непростое положение, но чтобы совсем край — такого нет
Источник материала: Партизан
Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук после победного матча в Слуцке прокомментировал слухи о том, что в брестском "Динамо" имеют место задержки по выдаче зарплаты.
"Я комментировать это не буду. Сейчас везде непростое положение, но чтобы совсем край — такого нет", — сказал наставник брестчан.
Полностью о текущих делах фаворитов чемпионата можно прочитать в свежем номере "ПБ" в материале Сергея Кайко "Если не будет "агентских штучек", "Шахтер" должен стать чемпионом".
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Сергей Ковальчук о задержках зарплаты в брестском "Динамо": везде непростое положение, но чтобы совсем край — такого нет
Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук после победного матча в Слуцке прокомментировал слухи о том, что в брестском "Динамо" имеют место задержки по...
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