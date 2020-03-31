"Я комментировать это не буду. Сейчас везде непростое положение, но чтобы совсем край — такого нет", — сказал наставник брестчан.





Полностью о текущих делах фаворитов чемпионата можно прочитать в свежем номере "ПБ" в материале Сергея Кайко "Если не будет "агентских штучек", "Шахтер" должен стать чемпионом".