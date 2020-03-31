﻿ Сергей Ковальчук о задержках зарплаты в брестском "Динамо": везде непростое положение, но чтобы совсем край — такого нет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Ковальчук о задержках зарплаты в брестском "Динамо": везде непростое положение, но чтобы совсем край — такого нет

31.03.2020 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук после победного матча в Слуцке прокомментировал слухи о том, что в брестском "Динамо" имеют место задержки по выдаче зарплаты.

"Я комментировать это не буду. Сейчас везде непростое положение, но чтобы совсем край — такого нет", — сказал наставник брестчан.

Полностью о текущих делах фаворитов чемпионата можно прочитать в свежем номере "ПБ" в материале Сергея Кайко "Если не будет "агентских штучек", "Шахтер" должен стать чемпионом".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук после победного матча в Слуцке прокомментировал слухи о том, что в брестском "Динамо" имеют место задержки по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обычное зрелище: посмотрите, что можно увидеть весной на северной дороге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика