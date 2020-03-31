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Парад ко Дню Победы пройдет вечером
31.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Парад ко Дню Победы планируется провести в вечернее время, участвовать будут более 3 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, передает корреспондент
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Минске 9 мая. «Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате — с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения парада до 60 минут», — сказал Сергей Потапенко.
Планируется участие военных из России и Китая.
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Парад ко Дню Победы планируется провести в вечернее время, участвовать будут более 3 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра обороны...
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