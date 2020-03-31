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Суд посчитал видеозапись "Лукашенко про Гитлера" демонстрацией нацизма

31.03.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31 марта судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шершнев назначил штраф в 135 рублей (5 базовых) гомельчанину Игорю Мозейко за демонстрацию в «ВКонтакте» видеозаписи «Лукашенко про Гитлера», сообщает "Гомельская Весна"

Еще один протокол по обвинению в экстремизме суд вернул в милицию для устранения недостатков.

Молодой человек, работающий на заводе «Гомсельмаш» электромонтером, вину в суде не отрицал, просил применить к нему минимальную санкцию.

«Я не пропагандировал и не оправдываю преступления нацистской Германии. Видео сохранил для личного просмотра. Находящейся здесь нацистской символике в виде флага со свастикой Третьего рейха (Национал-социалистической рабочей партии Германии) я особого значения не придал», - заявил в суде Мозейко.

За процессом наблюдал гомельский правозащитник Леонида Судаленко. По его словам, экстремистский материал суд от милиции не принял, вернул обратно, что является положительным моментом. 

«К сожалению, практика Комитета ООН по правам человека пока не знает конкретных дел, связанных с демонстрированием нацистской символики. А вот Европейский суд рассматривал подобное дело – в Венгрии был осужден человек, который вышел на парад в пилотке с красной звездой, хотя советская символика в стране была запрещена. После решения ЕСПЧ в пользу конкретного человека такой запрет в Венгрии был изменен», - привел в пример практику Судаленко.


Юрист подчеркнул, что право на  распространение информации не является абсолютным и может подлегать определенным ограничениям. По белорусским законам сам факт размещения в сети Интернет нацистской символики образует состав правонарушения, вне зависимости от его целей. 

«Свобода выражения мнений является фундаментальным правом, в том числе и в отношении той информации, которая шокирует, оскорбляет или вызывает обеспокоенность. Мы начинаем по этому вопросу стратегическую тяжбу для того, что бы узнать экспертное мнение Комитета ООН по правам человека», - добавил правозащитник.
 
Теги: Гомель
 
 
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31 марта судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шершнев назначил штраф в 135 рублей (5 базовых) гомельчанину Игорю Мозейко за демонстрацию в «ВКонтакте»...
 
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