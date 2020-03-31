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Взрыв могли организовать террористические группировки. Что известно о ЧП на газопроводе из Ирана в Турцию

31.03.2020 18:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Взрыв трубопровода, доставляющего газ из Ирана в Турцию, мог быть организован террористическими группировками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту версию проверяют специалисты.

Взрыв могли организовать террористические группировки. Что известно о ЧП на газопроводе из Ирана в Турцию

Напомним, инцидент произошел на турецкой территории. В результате взрыва огненный столб поднялся на высоту 40 метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Подача газа по всей ветке полностью остановлена. Для ремонта газопровода потребуется около четырех дней.

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Взрыв трубопровода, доставляющего газ из Ирана в Турцию, мог быть организован террористическими группировками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту...
 
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