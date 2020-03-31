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Украинский боксер заразился гепатитом А во время боя с россиянином Воробьевым

31.03.2020 17:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский боксер Карен Чухаджян рассказал о последствиях поединка с россиянином Сергеем Воробьевым.


Карен Чухаджян. Фото из Facebook боксера

— Мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя (с Сергеем Воробьевым) я заразился гепатитом А (болезнь Боткина). Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю и вас прошу удержаться от негативных комментариев. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так вышло.

Мойте руки, высыпайтесь, соблюдайте карантин и укрепляйте иммунитет домашними тренировками. Вскоре я к вам присоединюсь. Как видите, заболеть можно где и когда угодно. Поэтому берегите себя даже после окончания карантина, следите за своим самочувствием, но самое главное — сохраняйте бодрость духа, — написал Чухаджян.

Чухаджян — чемпион WBA International в полусреднем весе. Статистика бойца — 16 побед при одном поражении.

 
 
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