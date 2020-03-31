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Грузовик перевернулся в результате столкновения с фурой на трассе М1
Источник материала: ОНТ
В Ивацевичском районе произошла авария — столкнулись два грузовых автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
ЧП произошло днем 31 марта на трассе М1/Е30 Брест — Минск — граница России. Как сообщили в ведомстве, одним из грузовых автомобилей управлял 54-летний житель Польши. Во время движения водитель не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в попутно двигавшуюся ГАЗ-53. От удара ГАЗ съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии повреждены оба автомобиля, пострадавших нет.
В Госавтоинспекции напомнили водителям о важности соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Фото: УВД Бретского облисполкома
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В Ивацевичском районе произошла авария — столкнулись два грузовых автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в УВД Брестского облисполкома. ЧП...
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