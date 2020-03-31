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Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу

31.03.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Системы противовоздушной обороны армии Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты над столицей страны Эр-Риядом. Еще одна ракета была перехвачена ПВО в небе над портовым городом Джазан на юге королевства рядом с границей с Йеменом.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Al Arabia.

Телеканал Al Sumaria передает, что ракеты были выпущены представителями хуситских группировок. В Эр-Рияде и Джазане были слышны звуки взрывов, а затем поднялась воздушная тревога.

Ранее армия Саудовской Аравии перехватывала ракеты хуситов 21 февраля. Представитель арабской военной коалиции полковник Турки аль-Малика сообщал, что снаряды были запущены со стороны йеменской столицы Саны для уничтожения гражданского населения королевства, пишет afn.by

До этого 15 февраля хуситы сбили военный самолет на границе Саудовской Аравии и Йемена. Повстанцы заявляли, что самолет принадлежал «вражеским силам».

Конфликт между Йеменом и действующими на севере страны повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года. С 2015 года против повстанцев начала военные действия арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
 
 
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Системы противовоздушной обороны армии Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты над столицей страны Эр-Риядом. Еще одна ракета была перехвачена...
 
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