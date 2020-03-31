Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Al Arabia.





Телеканал Al Sumaria передает, что ракеты были выпущены представителями хуситских группировок. В Эр-Рияде и Джазане были слышны звуки взрывов, а затем поднялась воздушная тревога.





afn.by Ранее армия Саудовской Аравии перехватывала ракеты хуситов 21 февраля. Представитель арабской военной коалиции полковник Турки аль-Малика сообщал, что снаряды были запущены со стороны йеменской столицы Саны для уничтожения гражданского населения королевства, пишет





До этого 15 февраля хуситы сбили военный самолет на границе Саудовской Аравии и Йемена. Повстанцы заявляли, что самолет принадлежал «вражеским силам».





Конфликт между Йеменом и действующими на севере страны повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года. С 2015 года против повстанцев начала военные действия арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.







