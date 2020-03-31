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«Я подаю на развод»: идеальная семья Джигана и Самойловой распалась

31.03.2020 18:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я подаю на развод»: идеальная семья Джигана и Самойловой распалась

Всего несколько часов назад Оксана Самойлова опубликовала в своём Instagram пост, в котором она сообщила о печальных новостях. Инстадива подаёт на развод с мужем, с которым она прожила 10 лет. 


Напомним, что проблемы в семье у 31-летней Оксаны Самойловой и 34-летнего Джигана начались около месяца назад. Это произошло сразу после рождения четвёртого ребёнка - сына Давида. Рэпер стал злоупотреблять алкоголем. Во время прямых эфиров в Instagram он нецензурно выражался при детях. После всего этого Джиган попал в рехаб. В это время семья находилась в Майами. В рехабе Джиган провёл около недели.

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Всего несколько часов назад Оксана Самойлова опубликовала в своём Instagram пост, в котором она сообщила о печальных новостях. Инстадива подаёт на развод с мужем, с...
 
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