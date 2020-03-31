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Дни открытых дверей онлайн. Представители факультетов БГПУ консультируют будущих студентов по интернету

31.03.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый формат. Педуниверситет проводит дни открытых дверей онлайн. Первая виртуальная встреча прошла 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 3 апреля включительно абитуриенты и их родители в специальном чате на сайте университета смогут задать вопросы деканам факультетов, директорам институтов, преподавателям и студентам. Узнать можно об особенностях поступления и обучения, научной, культурной и спортивной жизни вуза. Конференция длится более часа. Участники могут выбрать режим прослушивания либо видеотрансляции.

Дни открытых дверей онлайн. Представители факультетов БГПУ консультируют будущих студентов по интернету

Дни открытых дверей онлайн. Представители факультетов БГПУ консультируют будущих студентов по интернету

31 марта в БГПУ прошли три такие онлайн-конференции. Их провели представители факультетов естествознания, дошкольного и инклюзивного образования.

Дни открытых дверей онлайн. Представители факультетов БГПУ консультируют будущих студентов по интернету

Сергей Василец, проректор по учебной работе БГПУ:
У университета большой опыт проведения различных мероприятий в онлайн-режиме. Но в основном это касалось учебного процесса. Мы проводили интернет-олимпиады, интернет-конференции научного характера.

Такое общение с абитуриентами в режиме онлайн, в режиме живого общения, в режиме чата, ответов на вопросы для нас действительно форма новая. Первые выходы на связь с абитуриентами показали, что есть интерес.

Кроме того, на 4 марта запланирована онлайн-встреча с приемной комиссией. Специалисты расскажут о сроках и цифрах приема, проходных баллах 2019 года и льготах при поступлении.

Дни открытых дверей онлайн. Представители факультетов БГПУ консультируют будущих студентов по интернету

Люди в материале: Сергей Василец

 
 
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Новости Беларуси. Новый формат. Педуниверситет проводит дни открытых дверей онлайн. Первая виртуальная встреча прошла 31 марта, сообщили в программе Новости «24...
 
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