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Дни открытых дверей онлайн. Представители факультетов БГПУ консультируют будущих студентов по интернету
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый формат. Педуниверситет проводит дни открытых дверей онлайн. Первая виртуальная встреча прошла 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До 3 апреля включительно абитуриенты и их родители в специальном чате на сайте университета смогут задать вопросы деканам факультетов, директорам институтов, преподавателям и студентам. Узнать можно об особенностях поступления и обучения, научной, культурной и спортивной жизни вуза. Конференция длится более часа. Участники могут выбрать режим прослушивания либо видеотрансляции.
31 марта в БГПУ прошли три такие онлайн-конференции. Их провели представители факультетов естествознания, дошкольного и инклюзивного образования.
Сергей Василец, проректор по учебной работе БГПУ:
Такое общение с абитуриентами в режиме онлайн, в режиме живого общения, в режиме чата, ответов на вопросы для нас действительно форма новая. Первые выходы на связь с абитуриентами показали, что есть интерес.
Кроме того, на 4 марта запланирована онлайн-встреча с приемной комиссией. Специалисты расскажут о сроках и цифрах приема, проходных баллах 2019 года и льготах при поступлении.
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Дни открытых дверей онлайн. Представители факультетов БГПУ консультируют будущих студентов по интернету
Новости Беларуси. Новый формат. Педуниверситет проводит дни открытых дверей онлайн. Первая виртуальная встреча прошла 31 марта, сообщили в программе Новости «24...
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