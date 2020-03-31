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Минобороны анонсировало парад на 9 мая с плац-концертом и авиацией

31.03.2020 18:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: mil.by

Парад намечено провести в вечернее время в традиционном формате. Планируется проход пешей и механизированной колонн, пролет воздушного эшелона. Продолжительность парада – до 60 минут. Завершится парад плац-концертом сводной роты почетного караула и выступлением сводного оркестра.

В Минобороны сообщили, что в настоящее время идет подготовка к параду. Тренировки проводятся три раза в неделю: пешей колонны – на плацу Минской военной комендатуры, механизированной колонны – на аэродроме Липки. 5 и 7 мая спланировано проведение генеральных тренировок в городе Минске.

В составе пешей колонны парада пройдут 22 парадных расчета общей численностью более 3 тыс. человек (20 расчетов – Республики Беларусь, 2 – Российской Федерации и Китайской Народной Республики).

О технике

В составе механизированной колонны в параде примут участие 185 единиц техники.

Возглавит колонну танк Т-34. Затем пройдут 13 парадных расчетов от Вооруженных Сил Беларуси. В их состав включены только новые и модернизированные образцы военной техники. Также пройдут парадный расчет легкобронированных автомобилей «Лис» от внутренних войск МВД, парадный расчет от Государственного военно-промышленного комитета, представленный 27 новейшими образцами вооружения и военной техники, сказано в сообщении белорусского военного ведомства.

От Вооруженных Сил РФ планируется участие парадного расчета БТР-82А и парадного расчета оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

В составе воздушного эшелона над городом пролетит 42 воздушных судна (34 белорусских и 8 российских).

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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