Чемпионат мира по хоккею-2021: окончательное решение о проведении форума будет принято в апреле

Источник материала: ОНТ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что окончательное решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Беларуси и Латвии будет принято в апреле.

Напомним, форум-2020 в Швейцарии был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки. «Мы находимся в контакте с оргкомитетами всех ближайших пяти чемпионатов мира. На данный момент все выглядит так, что турнир следующего года пройдет в Беларуси и Латвии», – сказал Фазель.

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