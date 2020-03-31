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Чемпионат мира по хоккею-2021: окончательное решение о проведении форума будет принято в апреле
Источник материала: ОНТ
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что окончательное решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Беларуси и Латвии будет принято в апреле.
Напомним, форум-2020 в Швейцарии был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки. «Мы находимся в контакте с оргкомитетами всех ближайших пяти чемпионатов мира. На данный момент все выглядит так, что турнир следующего года пройдет в Беларуси и Латвии», – сказал Фазель.
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что окончательное решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Беларуси и Латвии будет принято в...
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