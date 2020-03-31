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Фотофакт: Каролин Возняцки продемонстрировала, как можно есть без рук во время карантина
Источник материала: Партизан
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки продемонстрировала, что во время карантина можно придумать множество оригинальных вещей.
Как сообщает UNİAN, к примеру, если надеть кофту с капюшоном, так называемый худи, задом наперед, то капюшон можно заполнить разными вкусностями и есть их без помощи рук.
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Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки продемонстрировала, что во время карантина можно придумать множество оригинальных вещей.
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