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«Беларусьфильм» покажет классику отечественного кино онлайн
Источник материала: ОНТ
Киностудия «Беларусьфильм» начнет размещать свои фильмы в аккаунтах в социальных сетях и на YouTube-канале в течение трех недель в рамках акции «Беларусьфильм» представляет», сообщили на киностудии.
Акция стартует 1 апреля, пользователям соцсетей будут представлены фильмы самых разных жанров — от мультфильмов до документальных лент.
«Беларусьфильм» покажет не только картины, давно ставшие классикой, но и познакомит зрителя с новыми режиссерами и их работами.
К каждому фильму можно будет оставить свой отзыв и поделиться впечатлениями от просмотренной картины, рассказать, какие темы в кинематографе его интересуют и почему, чего он ждет от нашего художественного кино и раскрытие каких проблем хотел бы видеть в документальном.
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Киностудия «Беларусьфильм» начнет размещать свои фильмы в аккаунтах в социальных сетях и на YouTube-канале в течение трех недель в рамках акции «Беларусьфильм»...
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