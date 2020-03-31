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«Беларусьфильм» покажет классику отечественного кино онлайн

31.03.2020 18:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Беларусьфильм» покажет классику отечественного кино онлайн

Киностудия «Беларусьфильм» начнет размещать свои фильмы в аккаунтах в социальных сетях и на YouTube-канале  в течение трех недель в рамках акции «Беларусьфильм» представляет», сообщили на киностудии.

Акция стартует 1 апреля, пользователям соцсетей будут представлены фильмы самых разных жанров — от мультфильмов до документальных лент. 

«Беларусьфильм» покажет не только картины, давно ставшие классикой, но и познакомит зрителя с новыми режиссерами и их работами. 

К каждому фильму можно будет оставить свой отзыв и поделиться впечатлениями от просмотренной картины, рассказать, какие темы в кинематографе его интересуют и почему, чего он ждет от нашего художественного кино и раскрытие каких проблем хотел бы видеть в документальном.

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Киностудия «Беларусьфильм» начнет размещать свои фильмы в аккаунтах в социальных сетях и на YouTube-канале  в течение трех недель в рамках акции «Беларусьфильм»...
 
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