«Беларусьфильм» покажет классику отечественного кино онлайн

Источник материала: ОНТ

Киностудия «Беларусьфильм» начнет размещать свои фильмы в аккаунтах в социальных сетях и на YouTube-канале в течение трех недель в рамках акции «Беларусьфильм» представляет», сообщили на киностудии.

Акция стартует 1 апреля, пользователям соцсетей будут представлены фильмы самых разных жанров — от мультфильмов до документальных лент.

«Беларусьфильм» покажет не только картины, давно ставшие классикой, но и познакомит зрителя с новыми режиссерами и их работами.

К каждому фильму можно будет оставить свой отзыв и поделиться впечатлениями от просмотренной картины, рассказать, какие темы в кинематографе его интересуют и почему, чего он ждет от нашего художественного кино и раскрытие каких проблем хотел бы видеть в документальном.

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