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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Убийство в Гродно. Следствие выясняет обстоятельства В telegram-канале СК появилась информация, что накануне вечером в скорую поступило сообщение, что в одной из квартир города у женщины ножевое ранение. И уже на месте...

В telegram-канале СК появилась информация, что накануне вечером в скорую поступило сообщение, что в одной из квартир города у женщины ножевое ранение. И уже на месте медики констатировали смерть 49-летней хозяйки. По предварительным данным, в доме погибшей также находились двое мужчин и женщина, все они распивали. В компании возник конфликт, крайней оказалась хозяйка - ей ножом ударили в шею. Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд исследований. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. По подозрению в совершении преступления задержаны оба мужчины, один из них брат погибшей. В настоящий момент с их участием проводятся следственные действия.