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Убийство в Гродно. Следствие выясняет обстоятельства

31.03.2020 20:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В telegram-канале СК появилась информация, что накануне вечером в скорую поступило сообщение, что в одной из квартир города у женщины ножевое ранение. И уже на месте медики констатировали смерть 49-летней хозяйки. По предварительным данным, в доме погибшей также находились двое мужчин и женщина, все они распивали. В компании возник конфликт, крайней оказалась хозяйка - ей ножом ударили в шею.  Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд исследований. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. По подозрению в совершении преступления задержаны оба мужчины, один из них брат погибшей. В настоящий момент с их участием проводятся следственные действия. 
 
 
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В telegram-канале СК появилась информация, что накануне вечером в скорую поступило сообщение, что в одной из квартир города у женщины ножевое ранение. И уже на месте...
 
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