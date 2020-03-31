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Прием ведет депутат
31.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
2 апреля прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич:
— с 11.00 до 12.00 в Беняконском сельском Совете депутатов (кабинет председателя);
— с 15.00 до 16.00 в Вороновском филиале Гродненского областного потребительского общества (кабинет директора).
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2 апреля прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому...
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