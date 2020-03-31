Прогноз погоды на 1 апреля: гололедица и +6°C

Источник материала: ОНТ

Небольшой мороз и снег пришли к нам вместе с холодным атмосферным фронтом. Среднесуточная температурой воздуха тоже опустилась - до 5 градусов ниже климатической нормы. Но во второй половине недели тепло начнет возвращаться.

Завтра погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе северных морей. А днем по северной половине страны скажется влияние влажного атмосферного фронта, который медленно будет смещаться на восток.

В среду облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем по северной половине страны пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, днем сильный порывистый. Влажность до 70%. Среднесуточная температура до 2-х градусов ниже нормы.

Второй месяц весны начнется с отрицательных температур. И это не шутка. Утром будет от -2°C по западу до -4°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее.

В разгар дня столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки. Ожидается от +1°C по северо-востоку до +6°C по юго-востоку и западу.

К вечеру температура вновь начнет понижаться. По северо-востоку все те же +1°C. По западу – не выше +4°C.

В четверг погода существенно не изменится. А в пятницу с юга Швеции на территорию нашей страны переместится активный атмосферный фронт, который принесет более теплую, но ненастную погоду. Ночью по северу, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, днем от +7°C по северо-западу до +15°C по юго-востоку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram