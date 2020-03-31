ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прогноз погоды на 1 апреля: гололедица и +6°C

31.03.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 1 апреля: гололедица и +6°C

Небольшой мороз и снег пришли к нам вместе с холодным атмосферным фронтом. Среднесуточная температурой воздуха тоже опустилась - до 5 градусов ниже климатической нормы. Но во второй половине недели тепло начнет возвращаться. 

Завтра погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе северных морей. А днем по северной половине страны скажется влияние влажного атмосферного фронта, который медленно будет смещаться на восток.

В среду облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем по северной половине страны пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, днем сильный порывистый. Влажность до 70%. Среднесуточная температура до 2-х градусов ниже нормы.

Второй месяц весны начнется с отрицательных температур. И это не шутка. Утром будет от -2°C по западу до -4°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее.

В разгар дня столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки. Ожидается от +1°C по северо-востоку до +6°C по юго-востоку и западу. 

К вечеру температура вновь начнет понижаться. По северо-востоку все те же +1°C. По западу – не выше +4°C.  

В четверг погода существенно не изменится. А в пятницу с юга Швеции на территорию нашей страны переместится активный атмосферный фронт, который принесет более теплую, но ненастную погоду. Ночью по северу, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, днем от +7°C по северо-западу до +15°C по юго-востоку. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небольшой мороз и снег пришли к нам вместе с холодным атмосферным фронтом. Среднесуточная температурой воздуха тоже опустилась - до 5 градусов ниже климатической...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларусьфильм» покажет классику отечественного кино онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика