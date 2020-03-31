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На проспекте Независимости появился двухметровый счётчик велосипедистов. Для чего он нужен?

31.03.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На проспекте Независимости появился счетчик любителей двухколесного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На проспекте Независимости появился двухметровый счётчик велосипедистов. Для чего он нужен?

Двухметровый прибор фиксирует, сколько велосипедистов проехало по велодорожке за день и с момента установки. Так, можно будет оценить интенсивность велотрафика в зависимости от погоды и дня недели, а также определить час пик и скорость передвижения.

Кроме того, на табло можно узнать точное время и температуру воздуха. Благодаря солнечным батареям, велосчетчик работает в максимально экологичном режиме.

На проспекте Независимости появился двухметровый счётчик велосипедистов. Для чего он нужен?

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:
Велосипедный счетчик считает велосипедистов с помощью двух петель. Они проложены под плиткой и реагируют на металл. Это дает сигнал, он поступает на счетчик, и там уже производятся вычисления.

На проспекте Независимости появился двухметровый счётчик велосипедистов. Для чего он нужен?

Люди в материале: Максим Пучинский

 
 
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Новости Беларуси. На проспекте Независимости появился счетчик любителей двухколесного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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