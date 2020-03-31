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Синоптики рассказали, когда в Беларусь придёт потепление

31.03.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С приходом апреля в Беларуси постепенно станет теплее. 

Как сообщает Белгидромет, 1 апреля в республике ожидается переменная облачность. В Витебской, Могилёвской и Минской областях пройдут дожди и мокрый снег. Ветер западный 4-9 м/с, днём возможны порывы до 14 м/с. 

В тёмное время суток воздух охладится до -5… -7°C, днём – нагреется до +6… +8°C, в Брестской области может потеплеть до +10°C. 

2 апреля временами пройдут дожди и мокрый снег, ночью и утром прогнозируются слабые туман, гололёд и на дорогах гололедица. Днём возможно усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -3… +3°C, днём – поднимется до +4… +10°C. 

3 апреля ночью местами, днём на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные осадки. В отельных районах возможно усиление ветра до 15-18 м/с. В тёмное время суток похолодает до -2… +3°C, днём потеплеет до +6… +12°C, по юго-востоку воздух может нагреться до +14°C. 

4 апреля местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью воздух охладится до -3… +3°C, днём столбик термометра поднимется до +6… +12°C. 

5 апреля на северо-востоке страны может выпасть мокрый снег, днём осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха опустится до 0… -5°C, днём потеплеет до +6… +12°C, в юго-западных районах воздух нагреется до +14°C. 

Ранее мы рассказывали о народных приметах на первую неделю апреля.

День Фотиньи Колодезницы предсказывает, каким будет урожай (подробнее здесь). 

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Новости Беларуси. С приходом апреля в Беларуси постепенно станет теплее.  Как сообщает Белгидромет, 1 апреля в республике ожидается переменная облачность. В...
 
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