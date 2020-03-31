В трёх минских кинотеатрах приостанавливают показы

Источник материала: ОНТ

В трёх столичных кинотеатрах, среди которых «Октябрь», «Москва» и «Дом кино», со 2 апреля приостанавливают кинопоказы. Об этом сообщает БЕЛТА со слов заместителя генерального директора по развитию, информации и рекламе УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Екатерины Богдановой.

«Октябрь», «Москва» и «Дом кино» - являются крупнейшими однозальными кинотеатрами в Беларуси. Организовать несколько киносеансов одновременно здесь невозможно.

Отменить показ фильмов было решено, опираясь на экономическую целесообразность. Дело в том, что в последнее время значительно снизилось число посетителей кинотеатров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram