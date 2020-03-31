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По карте рассрочки «Халва» с 1 апреля вводят изменения
Источник материала: Tut.by
С 1 апреля МТБанк вводит изменения по карте рассрочки «Халва». Одно из новшеств — мани-бэк за расчет собственными средствами сократят с 1,5% до 1% (для продуктовых он останется на прежнем уровне — 0,5%). Также будет сокращен максимальный срок рассрочки.
С 1 апреля будет действовать новая редакция правил программы лояльности «Халва»,
При этом вводится право банка отказаться от выплаты мани-бэк (предоставления иных поощрений) по платежам с некорректными кодами МСС (обозначение категории магазина) либо с иной некорректной идентификационной информацией.
МТБанк также расширяет тарифные планы по программе лояльности, их станет четыре — «Карта рассрочки № 1 «Халва», «Карта рассрочки № 1
Также будет сокращен максимальный срок рассрочки, однако пока не сообщается, насколько конкретно. Ранее он составлял 24 месяца, но по факту максимальный период был 21 месяц.
Напомним, в начале февраля банки массово
В начале года коммерческие банки
Регулятор рекомендовал банкам ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Банки прогнозировали, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев. На более продолжительное время растягивать выплаты банкам будет не так выгодно.
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С 1 апреля МТБанк вводит изменения по карте рассрочки «Халва». Одно из новшеств - мани-бэк за расчет собственными средствами сократят с 1,5% до 1% (для продуктовых он...
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