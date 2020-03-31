По карте рассрочки «Халва» с 1 апреля вводят изменения

Источник материала: Tut.by

С 1 апреля МТБанк вводит изменения по карте рассрочки «Халва». Одно из новшеств — мани-бэк за расчет собственными средствами сократят с 1,5% до 1% (для продуктовых он останется на прежнем уровне — 0,5%). Также будет сокращен максимальный срок рассрочки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С 1 апреля будет действовать новая редакция правил программы лояльности «Халва», сообщается на сайте МТБанка. Изменения затронут начисление мани-бэка. Его размер за расчет собственными средствами сократят с 1,5% до 1%.

При этом вводится право банка отказаться от выплаты мани-бэк (предоставления иных поощрений) по платежам с некорректными кодами МСС (обозначение категории магазина) либо с иной некорректной идентификационной информацией.

МТБанк также расширяет тарифные планы по программе лояльности, их станет четыре — «Карта рассрочки № 1 «Халва», «Карта рассрочки № 1

«Халва-Партнер», «Карта рассрочки № 1 «Халва МIX» и «Карта рассрочки № 1 «Халва

МAX».

Также будет сокращен максимальный срок рассрочки, однако пока не сообщается, насколько конкретно. Ранее он составлял 24 месяца, но по факту максимальный период был 21 месяц.

Напомним, в начале февраля банки массово пересмотрели условия по карточкам рассрочки.

В начале года коммерческие банки получили от Нацбанка письмо, в котором говорилось, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, которое банки получают от торговли, может превышать 30%.

Регулятор рекомендовал банкам ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Банки прогнозировали, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев. На более продолжительное время растягивать выплаты банкам будет не так выгодно.