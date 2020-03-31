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В Пружанском районе Брестской области погиб солдат
31.03.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким рядового Пинчука В.А. в связи с его смертью.
31 марта в Пружанском районе Брестской области в результате нарушения требований безопасности рядовой получил травму несовместимую с жизнью.
Военнослужащий проходил службу с мая 2019 года.
Комиссия Министерства обороны в эти минуты выясняет причины случившегося.
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Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким рядового Пинчука В.А. в связи с его смертью. 31 марта в Пружанском районе Брестской области в...
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