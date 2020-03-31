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Александр Шумилин: мы планируем развивать персонализированную медицину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Затягивание сроков ввода объектов в эксплуатацию и случаи использования средств не по назначению. В то же время есть положительная динамика. 31 марта в правительстве дали оценку выполнения пятилетней Госпрограммы инновационного развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее основная задача – повышение роста конкурентоспособности экономики за счет создания новых высокопроизводительных производств, привлечения инвестиций и передовых технологий. В конце 2020-го подведут итоги проделанной работы.
Пока в правительстве указали на слабые места, в то же время отметили положительную динамику. Так, в рейтинге Глобального инновационного индекса Беларусь улучшила свои позиции на 14 пунктов, заняв 72-е место. Из 125 проектов программы уже реализуется почти сотня. Среди них создание кластера сложной медицинской техники и систем обеспечения безопасности, производство противоопухолевых лекарственных средств, сборка автомобилей. Впечатляют и экономические плоды.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
В Беларуси сформирован перечень перспективных проектов будущего, ориентированных на новые производства, технологии и товары. Среди них электронное здравоохранение, умные города, создание нового белорусско-российского аппарата дистанционного зондирования Земли, в планах создание кластера производств электромобилей, в том числе беспилотных.
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Новости Беларуси. Затягивание сроков ввода объектов в эксплуатацию и случаи использования средств не по назначению. В то же время есть положительная динамика. 31...
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