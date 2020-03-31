|
США продлили санкции против России за кибератаки
Источник материала: Партизан
Указ дает право Министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительных указов о санкциях за кибератаки против Соединенных Штатов, которые были введены в том числе против России. Об этом
Указ 13694, подписанный экс-президентом США Бараком Обамой, давал право Министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США, блокируя любые их активы на территории страны и отрезая их от американской финансовой системы.
В конце декабря 2016 года данный документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к киберактивности.
На основании этого решения санкции тогда были введены в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ дает право Министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США
|
Свежие газеты
Архив (Разное)