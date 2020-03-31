В Бресте 1 апреля состоится открытие выставки «EXLIBRIS. BREST. 2019»

Источник материала: Виртуальный Брест

Экслибрис - книжный знак, удостоверяющий владельца книги. Дословно от латинского «ex libris» - «из книг».





Обычно на экслибрисе обозначены имя и фамилия владельца и рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии, интересах или о составе библиотеки владельца. Родиной экслибриса считают Германию, где он появился вскоре после изобретения книгопечатания.

За столетия своего существования простые латинские вензеля обросли таким множеством легенд, ритуалов, таким количеством приверженцев, что стали понятием культовым.

В год тысячелетнего юбилея города Бреста Детская школа изобразительных искусств им. А. А. Алонцева совместно с Брестской центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина провели I Международный конкурс экслибриса для детей и юношества «EXLIBRIS. BREST. 2019».





Работы участников конкурса будут представлены на выставке в «Арт-пространстве библиотеки».

Выставка продлится до 18 мая.