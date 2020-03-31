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Кружковая работа в отделениях дневного пребывания приостанавливается

31.03.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Отделения дневного пребывания для пожилых людей и молодых инвалидов почти полностью приостанавливают кружковую работу и просят своих посетителей на какое-то время отказаться от визитов. Об этом сообщила начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Мария Горбацевич во время круглого стола "Об оказании дополнительной поддержки одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам" в пресс-центре БЕЛТА.

Кружковая работа в отделениях дневного пребывания приостанавливается

фото - иллюстрация

"Учитывая ситуацию, наши территориальные центры индивидуально поработали с каждой семьей, каждым молодым инвалидом и пожилым человеком, которые посещали отделения дневного пребывания. Люди пошли навстречу, отнеслись с пониманием. Но в каждом случае это индивидуальное решение", - сказала Мария Горбацевич.

По ее словам, на сегодняшний день примерно на 90% снизилось посещение отделений дневного пребывания для пожилых. А отделений для молодых инвалидов - в пределах 70%. "Мы всем объяснили, что не прекращаем кружковую работу. Когда ситуация улучшится, даже больше ее развернем", - отметила Мария Горбацевич.

При этом есть примеры, когда отделения территориальных центров не оставляют своих подопечных в изоляции без любимого занятия. "В Каменецком территориальном центре рассказали, что руководители их кружков в индивидуальном порядке ходят на дом, чтобы заниматься рукоделием и общаться", - рассказала Мария Горбацевич. При этом, конечно, обеспечиваются необходимые меры личной безопасности работников и их подопечных.

 
 
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  Отделения дневного пребывания для пожилых людей и молодых инвалидов почти полностью приостанавливают кружковую работу и просят своих посетителей на какое-то...
 
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