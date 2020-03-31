Обратите внимание: бесконтактные дозаторы с антисептиком установили на станциях минского метро

сообщи л пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»л пресс-секретарь Минского метрополитена





Бесконтактные дозаторы с антисептикомРазместить такие устройства намерены в вестибюлях всех станций. Дозаторы уже есть при входе на пересадочные и другие наиболее загруженные станции. Это поможет поддерживать руки в чистоте как людям, пользующимися услугами метро, так и его работникам. Так, в одном из вестибюлей на станции «Площади Победы» (именно здесь сделаны фото), по наблюдению одного из сотрудников, пассажиры подходят и пользуются предложенным антисептиком.









Бесконтактные дозаторы с антисептиком





Установка дозаторов — одна из мер защиты пассажиров. В метро продолжают регулярно обрабатывать все поверхности, с которыми могут контактировать пассажиры. Обрабатывают и вагоны, включая поручни, оконные проемы, и сами станции, в том числе перила, дверные ручки, места у касс.





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