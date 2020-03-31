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Обратите внимание: бесконтактные дозаторы с антисептиком установили на станциях минского метро

31.03.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На станциях столичной подземки уже установили 22 бесконтактных сенсорных дозатора с антисептиком для обработки рук.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

Бесконтактные дозаторы с антисептикомРазместить такие устройства намерены в вестибюлях всех станций. Дозаторы уже есть при входе на пересадочные и другие наиболее загруженные станции. Это поможет поддерживать руки в чистоте как людям, пользующимися услугами метро, так и его работникам. Так, в одном из вестибюлей на станции «Площади Победы» (именно здесь сделаны фото), по наблюдению одного из сотрудников, пассажиры подходят и пользуются предложенным антисептиком.


Бесконтактные дозаторы с антисептиком

Установка дозаторов — одна из мер защиты пассажиров. В метро продолжают регулярно обрабатывать все поверхности, с которыми могут контактировать пассажиры. Обрабатывают и вагоны, включая поручни, оконные проемы, и сами станции, в том числе перила, дверные ручки, места у касс.

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Теги: Минск
 
 
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На станциях столичной подземки уже установили 22 бесконтактных сенсорных дозатора с антисептиком для обработки рук.
 
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