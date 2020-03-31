|
Обратите внимание: бесконтактные дозаторы с антисептиком установили на станциях минского метро
Источник материала: Партизан
На станциях столичной подземки уже установили 22 бесконтактных сенсорных дозатора с антисептиком для обработки рук.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Бесконтактные дозаторы с антисептикомРазместить такие устройства намерены в вестибюлях всех станций. Дозаторы уже есть при входе на пересадочные и другие наиболее загруженные станции. Это поможет поддерживать руки в чистоте как людям, пользующимися услугами метро, так и его работникам. Так, в одном из вестибюлей на станции «Площади Победы» (именно здесь сделаны фото), по наблюдению одного из сотрудников, пассажиры подходят и пользуются предложенным антисептиком.
Бесконтактные дозаторы с антисептиком
Установка дозаторов — одна из мер защиты пассажиров. В метро продолжают регулярно обрабатывать все поверхности, с которыми могут контактировать пассажиры. Обрабатывают и вагоны, включая поручни, оконные проемы, и сами станции, в том числе перила, дверные ручки, места у касс.
Фото автора
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На станциях столичной подземки уже установили 22 бесконтактных сенсорных дозатора с антисептиком для обработки рук.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)